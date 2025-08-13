El incómodo momento que Cazzu vivió con Luck Ra en La Voz Argentina 2025: “Es raro...”

La Voz Argentina 2025 sigue todas las noches por la pantalla de Telefe y el público no se pierde un programa para ver a las mejores voces del país que compiten por ser el ganador. El reality que conduce Nicolás Occhiato tiene de jurados a Lali Espósito, Luck Ra, Miranda! y La Sole.

La Voz Argentina 2025

En esta nueva etapa se sumaron cantantes de lujo que colaboraron en la performance de los participantes de cada team y están presentes en la presentación de los Knockouts. Lali con Zoe Gotusso, Miranda! con Emmanuel Horvilleur, La Sole con el Chaqueño Palavecino, y Luck Ra con La Sole.

En el reality de talento están en los knockouts, en donde dos participantes del mismo team se presentan juntos, pero cada uno canta un tema diferente. Luego el coach original y el invitado deberán elegir a uno de ellos para que siga en la competencia.

La Voz Argentina 2025

Nathalie y Avril se presentaron juntas y son del team de Luck Ra con Cazzu. Al terminar su performance, sus compañeros del jurado opinaron del show que dieron. Cuando llegó el turno de La Sole y el Chaqueño Palavecino, la actitud del cordobés llamó la atención e interrumpió a la devolución de la cantante de Arequito.

La actitud de Luck Ra con Cazzu que generó incomodidad en La Voz Argentina 2025

Luck Ra y Cazzu estaban cuchicheando sobre un “olor”, en ese momento el conductor les preguntó qué pasaba. “Le está preguntando si huele bien”, comentó Juliana Gatas de Miranda!.

“Y Cazzu ¿huele bien o no?”, quiso saber Nico Occhiato. “Es raro”, agregó Lali antes que responda Cazzu, quien estaba un poco incómoda con la situación.

“Huele a cuarteto”, comentó La Sole divertida con la situación. “No, por suerte, no”, agregó Cazzu sobre el olor de Luck Ra.

Por su parte, el cordobés expresó con humor: “Huelo a erba pura” en referencia al perfume que usa su pareja La Joaqui.

Por otro lado, Juliana Gattas añadió con humor: “Eau de cuartet” haciendo estallar en carcajadas a todos.