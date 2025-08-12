La tranquilidad nunca llega a La Voz Argentina, y menos ahora que comenzó la etapa de los Knockouts, una fase que promete mucha intensidad y emociones fuertes. Esto quedó claro en la emisión del lunes 11 de agosto, cuando Lali Espósito y Juliana Gattas protagonizaron un enfrentamiento por un participante que había sido eliminado por Soledad Pastorutti, integrante del Team La Sole.

Lali Espósito amenazó en vivo a la producción de La Voz Argentina.

Todo comenzó cuando Soledad decidió quedarse con Milagros Gerez Amud, dejando fuera a Joaquín Martínez, quien había llamado la atención por su destacada interpretación de “Corazón americano”, tema de Jorge Rojas y Miguel Nogales. Fue en ese momento que Juliana Gattas, del grupo Miranda!, presionó el botón para “robar” a Joaquín para su equipo. Entre el abrazo con Juliana y Ale Sergi estalló el caos, dando lugar a una situación tensa y cargada de emoción en el programa.

Así se pelearon Lali Espósito y Juliana Gattas en La Voz Argentina

La situación se complicó aún más porque Lali, apurada, también presionó el botón de robo y salió corriendo para arrebatarle a Joaquín justo cuando estaba en medio del abrazo con Juliana y Ale Sergi.

Entre gritos, enfrentamientos, risas nerviosas y una pelea casi física, el caos se apoderó del estudio. El descontrol al aire terminó con un revoleo de plumas, un enérgico “¡Salí de acá!” y varias expresiones tensas entre las participantes, hasta que Nico Occhiato tuvo que intervenir para calmar la situación y poner orden.

¿Y finalmente con quién decidió quedarse el protagonista de esta intensa disputa? Tras muchas dudas y vueltas, el participante neuquino eligió incorporarse al Team Miranda!, lo que desató un estallido de alegría, festejos y algunas expresiones provocadoras hacia Lali, quien en esta ocasión se quedó con las ganas.

La razón por la que la producción de La Voz Argentina se enojó con Luck Ra

“A mí me cuentan, desde adentro, que hay algunos que están hinchados las bolas con él ¡A mí me cae veinte puntos! Él, su novia y todos. Aclaro que esto no es lo que pienso yo”, reveló la Negra Capristo, días después del conflicto que surgió en el reality de talentos cuando el cordobés eliminó a una participante.

¿Cuál es la razón por la que en Telefe hay cierto fastidio hacia Luck Ra? Según explicó Capristo, varios se irritan ante los errores del artista, quien tiene menos experiencia en televisión. “Lo que me dijeron es que están hinchados porque tienen que cortar mucho y volver a empezar”, afirmó.

Luck Ra se enojó y frenó en seco a 2 participantes de La Voz Argentina por un insólito motivo: “Basta”.

“Parecería que él es como que se equivoca bastante. Eso es lo que me cuentan a mí. Es nuevo, él se justificó diciendo esto”, añadió la panelista de SQP y cerró con: “Tienen que tenerle paciencia”. Lo cierto es que, más allá de algunos bloopers en pantalla que obligan a reiniciar la grabación, en las últimas emisiones se registraron varios momentos que no fueron bien recibidos.

A pesar de las críticas y la incomodidad que generan algunos errores en el set, Luck Ra continúa siendo una figura clave y atractiva para la audiencia, especialmente en redes sociales. Su falta de experiencia es notoria, pero también despierta la necesidad de paciencia y comprensión por parte del equipo, que debe adaptarse a sus tiempos mientras crece en este nuevo rol televisivo. Queda claro que, aunque el camino tenga tropiezos, su presencia sigue generando interés y expectativa en el programa.