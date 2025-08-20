La tremenda reacción de Cande Vetrano a los rumores de infidelidad de Andrés Gil con Gime Accardi: “Con un bebé en brazos...”

Gime Accardi admitió haberle sido infiel a Nico Vázquez y afirmó que su conducta fue el punto final en la crisis que vivían, lo que los llevó a poner fin a sus 18 años de relación. En redes sociales, volvió a resonar con fuerza el nombre de Andrés Gil, su compañero de teatro y pareja de Candela Vetrano, como posible tercero en discordia.

Aunque Gime y Nico descartaron que se tratara de él, el periodista Guido Záffora reveló cómo reaccionó la actriz al conocer el rumor que involucra a su esposo y padre de su hijo, Pino Gil.

Gime Accardi, después de haber negado inicialmente que su separación con Nico Vázquez fuera por “terceros en discordia”, admitió que tuvo una aventura pasajera con una persona “random” que no pertenece al medio y que este hecho influyó en la crisis con su pareja.

Ahora la atención se centra en Andrés Gil, quien fue señalado en las redes sociales como el involucrado en este “desliz”. Los rumores que lo vinculaban a la situación surgieron cuando se conoció la ruptura de los actores y se intensificaron cuando Ángel de Brito, en LAM, indicó que el tercero era “alguien casado” que trabaja en teatro. Sin embargo, Andrés Gil se ha desvinculado de las especulaciones y ha declarado que “los rumores que están circulando son absolutamente falsos”.

Por otra parte, el periodista Guido Záffora reveló en “El Observador” que tanto Andrés Gil como Cande Vetrano se enteraron de los rumores a través de las redes sociales. Según Záffora, la noticia “cayó como un balde de agua fría” para Cande Vetrano, y ambos se mostraron “muy angustiados” por la situación.

En relación al pequeño Pino, el hijo de pocos meses que tienen en común, Guido añadió que “se enteraron con un bebé en brazos”. Por ahora, Candela y Andrés conservan en sus redes sociales las fotos en las que aparecen juntos, lo que sugiere que la controversia no ha dañado su relación.

Así se conocieron Andrés Gil y Cande Vetrano

Es importante recordar que Gime Accardi y Nico Vázquez se conocieron en la serie “Casi Ángeles”, donde también forjaron una estrecha amistad con Candela Vetrano y Andrés Gil. Debido a esta cercanía, las especulaciones sobre un supuesto romance entre los actores de la obra “En otras palabras” causaron un gran revuelo en los medios.

En otra instancia, el periodista reportó que los artistas no detendrán su espectáculo, el cual es producido y dirigido por Nico Vázquez, y que tienen programada una presentación en Bahía Blanca para este fin de semana. El comunicador considera que el viaje será “incómodo” debido a las especulaciones recientes y que ambos deberán aparecer juntos en público, lo que podría avivar aún más los rumores.

“En otras palabras” llega a Córdoba. Obra protagonizada por Gimena Accardi y Andrés Gil. Foto: prensa.

Así, Guido Záffora relató la reacción de Candela Vetrano ante las nuevas versiones de un romance entre su pareja, Andrés Gil, y Gimena Accardi, y afirmó que la noticia le “cayó como un balde de agua fría”, y que se encontraba muy angustiada con su bebé en brazos.