El fuerte descargo de Andrés Gil tras ser vinculado con Gimena Accardi: “Me duele que...”

Gimena Accardi y Nicolás Vázquez se separaron tras 18 años juntos. El sorpresivo fin de la pareja, generó impacto en todos porque era de las más queridas del espectáculo. El lunes por la noche Ángel de Brito reveló la infidelidad de la actriz a su esposo, luego fue ella quien confirmó. Andrés Gil es el nombre que más resuena en redes sociales.

El actor está en pareja con Cande Vetrano hace 10 años y hace menos de un año fueron padres de Pino, el primer hijo de ambos. Andrés Gil es el señalado como tercero en discordia, ya que es el compañero de Gimena Accardi en la obra En Otras Palabras, en más de una ocasión llamaron la atención por su complicidad.

Qué dijo Cande Vetrano ante los rumores de romance entre Andrés Gil y Gimena Accardi.

“Me mandé una cagada malísima. Lo que se dijo es cierto, pero sólo la mitad. En la pareja, soy la responsable de haberse mandado una cagada. Matenme, linchenme, hagan lo que quieran, pero del otro lado hubo entendimiento”, expresó Gimena en su descargo.

Tras la confesión de la actriz, las redes sociales estallaron y comenzaron las especulaciones sobre quién sería la persona. Esto llevó a que Andrés recibiera mensajes en su perfil, y el público se solidarizara con Cande Vetrano, quien fue madre hace poco con el actor.

Así se conocieron Andrés Gil y Cande Vetrano

La palabra de Andrés Gil tras los rumores de romance con Gimena Accardi

Andrés Gil rompió el silencio ante los rumores y salió a dar su versión de los hechos. “Por todo lo que escuché y leí en los medios de comunicación y en las redes, se volvió necesario aclarar que el rumor que está circulando es absolutamente falso”, expresó el actor en una historia de Instagram.

La palabra de Andrés Gil tras los rumores de romance con Gimena Accardi

“Me duele que todo el proceso increíble que compartimos con la obra de teatro junto a Gime y Nico se vea opacado por un invento”, agregó con sinceridad Andrés Gil.

Luego, el actor pidió que respeten sus seres queridos: “Por mi familia y por la gente que amo, les pido que dejen de decir cualquier cosa. Gracias”