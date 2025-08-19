Se supo con quién engañó Gime Accardi a Nico Vázquez

Gimena Accardi y Nicolás Vázquez volvieron a quedar en el ojo de la tormenta. Tras anunciar su separación luego de 18 años juntos, comenzaron a surgir fuertes rumores de infidelidad. Especialmente los que vinculaban al actor con sus compañeras de trabajo de la obra de teatro que protagoniza actualmente. Sin embargo, hubo un giro inesperado.

Ángel De Brito confirmó en LAM que el detonante de la separación de Gime Accardi y Nico Vázquez fue por una infidelidad, pero no precisamente por parte del actor. Más bien, según el conductor, se trató de un engaño por parte de la actriz con un hombre casado.

Por supuesto, los rumores que vinculaban a Gime Accardi con su compañero Andrés Gil se reavivaron. A su vez, aparecieron varios videos donde se lo ve al actor, que acaba de ser papá con Candela Vetrano, muy cómplice con su colega. Lo cual alimentó la teoría de esta supuesta relación paralela.

A raíz del enorme escándalo que se generó, Gime Accardi confirmó la infidelidad a Nico Vázquez aunque también se encargó de desmentir que Andrés Gil fue su amante.

“Yo le di las explicaciones a mi marido, me miró a los ojos, me dijo que me seguía amando y que esto no me definía. Me dijo también que él me seguía amando, fui perdonada y nos abrazamos”, aseguró al aire en el canal de streaming, Olga.

Gime Accardi. Foto: captura pantalla.

“Necesito aclarar que es mentira que estoy con la persona con la cual se me está vinculando. Eso sí necesito aclararlo porque tiene familia y nada que ver”, añadió acerca de las versiones que la vinculan con su compañero de trabajo.

Con quién engañó Gime Accardi a Nico Vázquez: la confirmación

Luego de hacer su pertinente descargo en Olga, la actriz fue abordada por la prensa de los diferentes programas de televisión. Rodeada de cámaras, Gimena Accardi volvió a referirse a la infidelidad y esta vez dio más detalles.

“Andrés Gil no, es mi compañero de trabajo”, aseguró la actriz ante las cámaras. “No estoy leyendo nada de redes porque no me quiero suicidar mañana”, agregó dejando entrever que está pasando por un momento personal muy difícil.

Se supo con quién engañó Gime Accardi a Nico Vázquez

A continuación, ante la insistencia mediática, decidió romper el silencio y referirse directamente a su supuesto amante. “No me enamoré, fue un desliz absoluto, una idiotez, un error absoluto con alguien random que ya desapareció”, sostuvo acerca de la persona con la que engañó a su pareja de 18 años.