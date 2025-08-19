La vez que Gimena Accardi habló de los rumores de romance con Andrés Gil: “Su pareja sabe”

Gimena Accardi está en el centro de la polémica desde que Ángel de Brito reveló el motivo de su separación de Nicolás Vázquez tras 18 años juntos. La expareja era una de las más populares en el espectáculo y la revelación generó un escándalo en todos lados. La actriz confesó que le fue infiel al actor.

“Lamento informarlo, porque yo los quiero mucho a los dos. Esto se va a saber igual, porque hay otros involucrados que también ya saben la noticia”, contó Ángel de Brito al aire de LAM.

"Gime después contará con detalles lo que pasó, pero el tema es que Nico está muy enojado porque vio lo que no quería ver. Ya lo sospechaba, pero las pruebas aparecieron tarde”, agregó el periodista sobre la infidelidad de la actriz a su marido.

“Ellos venían mal hace mucho tiempo, hace como un año, pero en cierto momento de este año él empezó a notar ciertas cosas que no formaban parte de la crisis del desgaste y finalmente dio con las pruebas. Él se enteró y ella se lo admitió”, contó Ángel de Brito.

Luego, el periodista reveló que en el ambiente ya saben quién es la persona: “Gente del entorno ya lo sabe. Es un secreto a voces que se sabe en el teatro”.

Tras la bomba que tiró el conductor de LAM, en las redes sociales comenzaron a sacar especulaciones sobre quién sería la persona en cuestión, ya que según informaron en el programa es hombre famoso que está casado y tiene hijos.

Uno de los nombres que más viral se hizo es el de Andrés Gil, el actor que acompaña a Accardi en su obra y la pareja de Cande Vetrano.

Las palabras que usó Gimena Accardi para hablar de Andrés Gil

Hace un tiempo, que la buena onda entre ellos llama la atención y en su momento Gimena salió a hablar de los rumores. Cabe aclarar que Andrés acaba de ser padre junto a Cande Vetrano de Pino, su primer hijo.

Gimena Accardi y Andrés Gil. Foto: prensa.

Cuando recién anunciaron su separación, Accardi habló de su compañero de la obra que protagonizan y expresó: “No tenemos nada que ocultar. Trabajo con él, es toda gente con familia”.

Asimismo, la actriz habló de los rumores de sus encuentros con Andrés Gil en las giras: “Nos van a ver desayunando como en todos los hoteles porque estamos de gira. Nunca pasó nada. Su pareja sabe. Estamos todos en contacto. Nos conocemos muchísimo con Cande”.