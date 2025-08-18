¿Quién es el tercero? Gimena Accardi le habría sido infiel a Nico Vázquez: “Él se enteró y ella...”

En la más reciente emisión de “LAM”, Ángel de Brito recordó que cuando Nico Vásquez y Gimena Accardi se separaron (hace un mes), ambos descartaron alguna infidelidad de por medio. Sin embargo, recientemente, salió a relucir el verdadero motivo por el cual los actores habrían terminado la relación que sostuvieron por más de 17 años.

Primeramente, Ángel de Brito dijo: “Nico Vázquez comprobó que Gimena Accardi tenía una relación con otra persona. No una relación casual, sino una relación que llevaba un tiempo largo”.

Quién fue el tercero en discordia entre Nico Vázquez y Gimena Accardi

Ángel de Brito dijo que no revelará el nombre de la persona por la cual Nico Vázquez se separó de Gime, pero advirtió: “Lamento informarlo, porque yo los quiero mucho a los dos. Esto se va a saber igual, porque hay otros involucrados que también ya saben la noticia”.

Aunado a ello, Ángel de Brito subrayó que esta supuesta infidelidad sería el verdadero motivo de la separación entre Gimena y Nico Vázquez, descartando así lo que ambos actores habían declarado cuando comunicaron que ya no estaban juntos.

Como si lo antes mencionado fuera poco, Ángel reveló: “Nico está muy enojado porque vio lo que no quería ver. Ellos venían mal hace mucho tiempo, hace como un año, pero en cierto momento de este año él empezó a notar ciertas cosas que no formaban parte de la crisis del desgaste y finalmente dio con las pruebas. Él se enteró y ella se lo admitió”.

Segundos más tarde, De Brito reafirmó el hecho de que, tanto el entorno laboral de Nico Vázquez como el de ella, ya lo saben: “Gente del entorno ya lo sabe. Es un secreto a voces que se sabe en el teatro”.

Aunado a ello, Yanina Latorre recordó que, semanas atrás, surgieron rumores de una infidelidad por parte de Nico Vázquez y, en ese momento, la que fue su pareja lo negó: “Gimena ponía las manos en el fuego por Nico, porque sabía que se separaban, era por ella”, dijo la panelista.

Por último, pero no menos redundante, Ángel de Brito dejó entredicho que, en su momento, Nico Vázquez le sugirió a Gime la obra en la que ella empezó a relacionarse con el hombre en cuestión (el tercero en discordia), quien también encabezo tal proyecto. “Es alguien del medio, conocido, que también es casado”, concluyó el periodista.

Hasta el momento, Nico Vázquez y Gimena Accardi no han roto el silencio, pero por la información que maneja De Brito, lo harían muy pronto.