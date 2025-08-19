La historia de amor de Cande Vetrano y Andrés Gil: cómo nació su amistad con Gime Accardi y Nico Vázquez

La separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez después de 18 años juntos dejó a todos en shock. La actriz confirmó su infidelidad al actor y eso desató un escándalo. Andrés Gil es el nombre que más resuena, y es quien está en una relación con Cande Vetrano.

Cande Vetrano y Andrés Gil

Luego de que Ángel de Brito revelara la infidelidad de Gimena Accardi a Nico Vázquez y la posterior confirmación de la actriz, comenzaron las teorías que señalan a Andrés como el tercero en discordia en el matrimonio. El actor está en pareja hace 10 años con Cande Vetrano y fueron padres de Pino en noviembre de 2024.

A pesar de que Gimena aclaró que su amante es una persona “random” que no forma parte del medio. En LAM aseguraron que era un actor famoso, casado y con hijos.

Tanto Andrés Gil como Cande Vetrano mantienen un perfil bajo en su relación. El actor fue parte de novelas como Patito Feo, Consentidos, Simona y Separadas. Se conocieron cuando el actor estaba viviendo en Europa y la actriz viajó para promocionar, junto a Santi Talledo, la serie que hacía en ese entonces.

Así se conocieron Andrés Gil y Cande Vetrano

El amigo de ambos hizo de cupido y los presento. Luego se quedaron en la casa del actor, quien les hizo de guía por Italia mientras estaban en la ciudad.

“¡Talledo es el Cupido! Me llama y me dice: ‘¿Podemos quedarnos en tu casa? Estoy con una amiga, Candela...’. Teníamos amigos en común, pero nunca la había visto”, contó Andrés a Clarín en su momento.

“Él nos quería enganchar, porque los dos estábamos solteros, pero yo estaba muy en plan de ‘no quiero conocer a nadie’; además me tenía que ir a laburar, así que compartimos sólo un día, le mostré toda la ciudad, hablándole en italiano, tenía todas a mi favor”, agregó el actor.

Rápidamente, se pusieron de novios, y comenzaron su historia de amor que durante un año fue a distancia. "Me di cuenta cuando se fue y me quedé pensando en ella. Nos volvimos a ver acá, cuando vine a pasar las fiestas y ahí nos enganchamos. Me quedé en Italia todo el 2016, porque tenía trabajo, pero ya sabiendo que me quería volver”, comentó el actor sobre su historia de amor con Cande.

Tras su regreso al país, la pareja apostó a vivir juntos. Más allá de que ambos son actores, mantienen una vida bajo perfil y exponen lo justo y necesario en redes sociales. En 2024 anunciaron que esperaban su primer hijo.

En noviembre llegó al mundo Pino Gil, el primer hijo de la pareja. Andrés protagoniza junto a Gimena Accardi la obra En Otras Palabras con la que estuvieron de gira por todo el país.

Lo curioso es que la obra es dirigida por Nicolás Vázquez, es decir que el también actor fue quien eligió a Andrés Gil para protagonizar junto a su esposa, en ese entonces, la obra de teatro que tiene momentos íntimos.

Gimena y Andrés mostraron mucha complicidad entre ellos, y muchas veces dejaron sospechas.