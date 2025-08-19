Gimena Accardi rompió el silencio y habló por primera vez sobre su infidelidad hacia Nico Vázquez: “Hace 2 meses que...”

Después de que Ángel de Brito asegurara en LAM que la ruptura entre Nico Vázquez y Gimena Accardi se debió a una infidelidad de parte de ella, la actriz rompió el silencio en Olga y ratificó la versión.

“Estoy angustiada, estoy mal. Me mandé una cagada malísima. Lo que se dijo es cierto pero sólo la mitad. En la pareja, soy la responsable de haberse mandado una cagada. Matenme, linchenme, hagan lo que quieran, pero del otro lado hubo entendimiento”.

Más adelante, la actriz fue contundente y señaló: “Soy humana, lo más rasa y básica posible. Lastimé a la persona que amo, que es Nico y era a la última persona que quería lastimar porque no se lo merece y desde hace dos meses se come un hate terrible. La ligó de rebote, lo acusaron de infiel y como es un señor, me cuidó“.

En su descargo, Gimena también contó cómo reaccionó Vázquez cuando le confesó la infidelidad: “Yo le di las explicaciones a mi marido, me miró a los ojos, me dijo que me seguía amando y que esto no me definía. Me dijo también que él me seguía amando, fui perdonada y nos abrazamos”.

Gimena Accardi reveló que vivió una aterradora experiencia paranormal con su madre tras su muerte: “Me habló...”.

Además, la actriz subrayó que la pareja ya atravesaba una crisis y que, si bien este episodio no fue la única causa de la separación, terminó siendo determinante. “Fueron 18 años de amor, ese vínculo sigue intacto y nosotros seguimos en comunicación, nos vemos”.

Quién sería el tercero en discordia

La actriz también salió al cruce de los rumores y desmintió el nombre con el que la vincularon. “Necesito aclarar que es mentira que estoy con la persona con la cual se me está vinculando. Eso sí necesito aclararlo porque tiene familia y nada que ver”, disparó. “Fue un desliz absoluto, una idiotez, un error absoluto con alguien random que ya desapareció”.

En cuanto a su marido, destacó la actitud que tuvo frente a las versiones. “Hace dos meses que la está ligando de rebote. Se dijo que él me había sido infiel con su compañera de elenco y él, como es un señor, no dijo nada. Se la bancó y me cuidó, como siempre hizo”.

“En otras palabras” llega a Córdoba. Obra protagonizada por Gimena Accardi y Andrés Gil. Foto: prensa.

Con su testimonio en primera persona, Gimena Accardi decidió poner fin a las especulaciones y hacerse cargo públicamente de lo ocurrido. Si bien confirmó que la infidelidad fue el detonante de la separación, también dejó en claro que el vínculo con Nico Vázquez se mantiene desde el respeto y el cariño tras 18 años juntos.