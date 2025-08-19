Cómo se conocieron Gime Accardi y Nico Vázquez: una historia de amor rodeada de infidelidad de principio a fin

Este martes, Gimena Accardi confesó que, después de 18 años de relación con Nicolás Vázquez, le fue infiel, y reconoció que este hecho fue el principal motivo que derivó en la ruptura de la pareja. La actriz habló con sinceridad sobre su decisión, dejando entrever que se trata de un momento de reflexión y cambios personales para ambos.

La noticia sorprendió a todos, ya que formaban una de las parejas más admiradas y queridas del espectáculo.

Cómo comenzó la historia de amor de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez

Durante su participación en el Cris Morena Day, Gimena confirmó que su relación con el galán comenzó en 2007, cuando ambos integraban el elenco de la serie juvenil Casi Ángeles. Sin embargo, aclaró que en realidad se conocieron en el set de la producción Alma Pirata.

Según declaraciones de la histórica productora, el romance era bastante evidente, aunque la pareja intentaba mantenerlo en secreto. “Me entero de todo, me empiezo a dar cuenta, y aparte, ellos eran superprotagónicos”, recordó entre risas la rubia.

El flechazo entre ambos fue instantáneo, aunque Nico recién había terminado su matrimonio con Mercedes Funes. Con el tiempo, la relación se consolidó: se comprometieron y en 2016 celebraron su boda en Mar del Plata.

A lo largo de su historia juntos, Gimena y Nico enfrentaron varias adversidades que fortalecieron su vínculo. Uno de los episodios más duros fue la muerte del hermano del actor, ocurrida apenas meses después de su casamiento. Posteriormente, atravesaron juntos otras pérdidas igualmente cercanas e irreparables.

También queda en la memoria la intensa experiencia que vivieron durante el derrumbe del edificio Champlain Towers South en Miami en 2021. Afortunadamente, ambos lograron escapar ilesos de semejante susto.

Vázquez y Accardi se habían convertido en referentes de parejas que parecían romper con el patrón de relaciones fallidas en el mundo del espectáculo. Aun así, siempre se mostraron muy sinceros sobre los desafíos de su vínculo, los cuales supieron sortear gracias al amor, el respeto y la comunicación.

En esta ocasión, decidieron poner fin a su relación. Tanto Gimena como Nico reforzaron esta decisión desde el reconocimiento mutuo, el cariño y la historia compartida. Ambos solicitaron respeto por su privacidad mientras cada uno continúa su camino por separado.

Así confesó Gimena Accardi que le fue infiel a Nicolás Vázquez

“Estoy angustiada, estoy mal. Me mandé una cagada malísima. Lo que se dijo es cierto pero sólo la mitad. En la pareja, soy la responsable de haberse mandado una cagada. Matenme, linchenme, hagan lo que quieran, pero del otro lado hubo entendimiento”, mencionó la actriz en Olga.

Más adelante, la actriz fue contundente y señaló: “Soy humana, lo más rasa y básica posible. Lastimé a la persona que amo, que es Nico y era a la última persona que quería lastimar porque no se lo merece y desde hace dos meses se come un hate terrible. La ligó de rebote, lo acusaron de infiel y como es un señor, me cuidó“.

En su descargo, Gimena también contó cómo reaccionó Vázquez cuando le confesó la infidelidad: “Yo le di las explicaciones a mi marido, me miró a los ojos, me dijo que me seguía amando y que esto no me definía. Me dijo también que él me seguía amando, fui perdonada y nos abrazamos”.

Además, la actriz subrayó que la pareja ya atravesaba una crisis y que, si bien este episodio no fue la única causa de la separación, terminó siendo determinante. “Fueron 18 años de amor, ese vínculo sigue intacto y nosotros seguimos en comunicación, nos vemos”.