La drástica decisión de Gime Accardi tras confesar su infidelidad a Nico Vázquez que preocupó a todos

El 8 de julio, Gimena Accardi y Nicolás Vázquez hicieron pública su ruptura a través de un comunicado en redes sociales, donde aclararon que la decisión se tomó en buenos términos, con afecto mutuo y sin la intervención de terceras personas.

No obstante, lo que terminó por quebrar definitivamente la relación fue una infidelidad de la actriz, luego de un año de conflictos y de intentos por salvar el matrimonio.

En su descargo en Olga, Gimena se refirió al tema con total sinceridad: “En 18 años uno comete errores. Yo cometí un error, me mandé una cagada malísima y me hago cargo”.

Luego, amplió: “Fue un desliz con una persona random, que no tiene nada que ver con el medio. No intenten hurgar, ni la sigo en Instagram. Desapareció. Fue un desliz absoluto, una idiotez de la que estoy arrepentida”.

La inesperada decisión de Gimena Accardi tras confesar que le fue infiel a Nico Vázquez

En ese contexto, Yanina Latorre reveló en SQP la drástica medida que tomó Accardi para proteger su salud mental y emocional: eliminó temporalmente las redes sociales de su celular.

La conductora de América explicó: “Ella está enojada, está arrepentida de sus declaraciones. Vio la maroma de mensajes que recibió, las redes”.

Nico Vázquez junto a Gimena Accardi, tras la primera función de Rocky

Y agregó: “Gimena no se fue completamente de las redes, pero borró las aplicaciones de su teléfono porque todo esto es enloquecedor”.

En una nota con los periodistas desde la vereda del canal de streaming Olga, Accardi explicó los motivos de su alejamiento de las redes sociales: “El hostigamiento en redes es algo que venimos sufriendo desde hace mucho tiempo. Yo cerré todo, no estoy leyendo nada porque no quiero llegar al punto de pensar en suicidarme. Es demasiado el odio, demasiado el hostigamiento”, expresó.

Gimena Accardi habló con los medios a la salida de Olga, donde habló sobre su infidelidad a Nicolás Vázquez. (Foto: Captura de pantalla)

Y agregó ante el micrófono de Lape Club Social: “Las cerré, no las leo y no sé qué está pasando. Lo hice por mi salud mental”.