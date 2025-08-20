Nico Vázquez se mudó tras su separación de Gimena Accardi: dónde vive y con quién

Aunque atraviesa un gran presente profesional con la obra teatral de Rocky, Nico Vázquez enfrenta uno de los capítulos más difíciles de su vida personal. Tras 18 años juntos, se separó de Gimena Accardi y, al mismo tiempo, comenzaron a circular versiones que apuntaban a una supuesta infidelidad de ella. Los trascendidos señalan que habría sido con alguien muy cercano al actor, algo que Accardi negó de manera rotunda.

En julio, cuando salió a la luz la noticia de la ruptura, Vázquez tomó la decisión de dejar la vivienda familiar. Con las valijas listas, se mudó del elegante barrio privado de Zona Norte donde convivía con la actriz, para instalarse en un departamento ubicado en Núñez.

De acuerdo a la información a la que accedió PRONTO.com.ar, Nico Vázquez atraviesa esta etapa viviendo en soledad y dedicando gran parte de sus días fuera de su hogar. Los vecinos aseguran haberlo visto por el barrio, ya sea haciendo compras o sentado en algún café. Cuentan que suele permanecer solo, concentrado en el celular o escribiendo en una libreta, siempre con un semblante serio.

De manera coincidente, Pochi compartió en su cuenta de Gossipeame una imagen que le enviaron en la que aparece Nico durante una de sus habituales salidas a comer en un bar de la zona.

En una entrevista que brindó a la salida del teatro, Nico Vázquez confirmó que ya iniciaron los trámites de divorcio. Según su entorno más cercano, la decisión sería definitiva y no existirían chances de reconciliación. En línea con esto, Yanina Latorre aseguró: “Él le perdonó la infidelidad pero no la falta de sinceridad”.

Gimena y Nico se conocieron durante las grabaciones de Alma Pirata, aunque en ese momento ambos estaban en pareja. Con el tiempo, surgió la química y ya en la etapa de Casi Ángeles comenzaron su relación. Desde entonces, circuló la versión de que él habría engañado a su entonces esposa, Mercedes Funes, aunque Vázquez nunca profundizó en ese tema.

En 2016, cuando cumplieron una década juntos, sellaron su amor con una boda soñada en Mar del Plata. Sin embargo, pocos días después la felicidad se vio opacada por una tragedia: Santiago Vázquez, hermano de Nico, murió de manera súbita mientras estaba de vacaciones con amigos.

Años más tarde, en 2021, otra situación dramática los volvió a marcar. Mientras disfrutaban de unos días en Miami, se derrumbó parte del edificio Champlain Towers, donde se encontraban hospedados, y lograron salvarse de milagro. Para el actor, ese episodio fue determinante: “Desde ahí, nos dedicamos a sostenernos pero no crecimos como pareja”, reconoció.