¿Otra infidelidad? Gimena Accardi habría engañado a Nico Vázquez dos veces: “Un par de...”

Luego de que Nico Vázquez saliera a respaldar públicamente el engaño de Gimena Accardi, desde el piso de “LAM” hicieron una inesperada e impactante revelación. Más exactamente, Pepe Ochoa contó que la actriz habría engañado a su entonces pareja no una, sino dos veces.

Según Pepe Ochoa, la información que hoy maneja la consiguió del entorno de Gimena Accardi y Nico Vázquez, pero lo cierto es que, hasta la fecha, los protagonistas de la polémica todavía no hablaron al respecto.

Gimena Accardi le habría sido infiel a Nico Vázquez 2 veces

Para relatar los hechos de una forma más puntual, Pepe Ochoa anticipó: “Empieza a haber mucho bardo (dentro de la pareja) cuando él (Nico) hizo Tootsie y ella (Gimena) acepta entrar en Olga. Ya venían mal".

Después, para referirse al accionar de Gimena Accardi, Pepe siguió: “A partir de que ella empieza en Olga dentro del mundo del streaming, la elevan como personaje y figura que es. Ahí empezó a tener más vida social, más vida nocturna. Empezó a salir sin Nico en el medio”.

Aunado a ello, Pepe destacó que Gimena Accardi habría perdido el interés físico por Nico: “Como Nico estaba sin cejas, todo el día vestido de mujer, el lívido de ella hacia él se empezó a caer”, explicó. En ese sentido, el reemplazo de Ángel de Brito en “LAM” remarcó que las decisiones laborales tomadas por separado, habrían empezado a distanciar a la pareja.

Minutos más tarde, Pepe Ochoa se animó a más y contó: “En el 2018, Gime tuvo una historia con una persona que vive cerca de donde ellos vivían. Fueron un par de polvos, es un personaje al que Nico más o menos podría conocer”.

Analizaron la gestualidad de Gimena Accardi tras reconocer que fue infiel

Sin embargo, Pepe aclaró que la supuesta infidelidad de Gimena Accardi no perduró en el tiempo: “Con este personaje las cosas no transcendieron, fue solo eso, coqueteo, relaciones íntimas un par de veces en un verano y Nico lo supo”.

Por último, pero no menos redundante, Pepe Ochoca reveló la reacción que habría tenido Nicolás Vázquez cuando se enteró de que Gimena Accardi le habría sido infiel: “Él se entera y deciden seguir la relación”.