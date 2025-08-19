¿Otra infidelidad? Gimena Accardi habría engañado a Nico Vázquez dos veces: “Un par de...”

Entretenimiento / Famosos

La información que comprometería a la actriz fue revelada durante la más reciente emisión de “LAM”.

Paola López Viera

19 de agosto de 2025,

Luego de que Nico Vázquez saliera a respaldar públicamente el engaño de Gimena Accardi, desde el piso de “LAM” hicieron una inesperada e impactante revelación. Más exactamente, Pepe Ochoa contó que la actriz habría engañado a su entonces pareja no una, sino dos veces.

Según Pepe Ochoa, la información que hoy maneja la consiguió del entorno de Gimena Accardi y Nico Vázquez, pero lo cierto es que, hasta la fecha, los protagonistas de la polémica todavía no hablaron al respecto.

Gimena Accardi le habría sido infiel a Nico Vázquez 2 veces

Para relatar los hechos de una forma más puntual, Pepe Ochoa anticipó: “Empieza a haber mucho bardo (dentro de la pareja) cuando él (Nico) hizo Tootsie y ella (Gimena) acepta entrar en Olga. Ya venían mal".

Después, para referirse al accionar de Gimena Accardi, Pepe siguió: “A partir de que ella empieza en Olga dentro del mundo del streaming, la elevan como personaje y figura que es. Ahí empezó a tener más vida social, más vida nocturna. Empezó a salir sin Nico en el medio”.

Aunado a ello, Pepe destacó que Gimena Accardi habría perdido el interés físico por Nico: “Como Nico estaba sin cejas, todo el día vestido de mujer, el lívido de ella hacia él se empezó a caer”, explicó. En ese sentido, el reemplazo de Ángel de Brito en “LAM” remarcó que las decisiones laborales tomadas por separado, habrían empezado a distanciar a la pareja.

Minutos más tarde, Pepe Ochoa se animó a más y contó: “En el 2018, Gime tuvo una historia con una persona que vive cerca de donde ellos vivían. Fueron un par de polvos, es un personaje al que Nico más o menos podría conocer”.

Analizaron la gestualidad de Gimena Accardi tras reconocer que fue infiel
Analizaron la gestualidad de Gimena Accardi tras reconocer que fue infiel

Sin embargo, Pepe aclaró que la supuesta infidelidad de Gimena Accardi no perduró en el tiempo: “Con este personaje las cosas no transcendieron, fue solo eso, coqueteo, relaciones íntimas un par de veces en un verano y Nico lo supo”.

Por último, pero no menos redundante, Pepe Ochoca reveló la reacción que habría tenido Nicolás Vázquez cuando se enteró de que Gimena Accardi le habría sido infiel: “Él se entera y deciden seguir la relación”.

