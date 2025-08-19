Más allá del engaño, Nico Vázquez reveló el punto de quiebre en su relación con Gimena Accardi: “Un antes y después”

Más allá de las crisis que enfrentaron durante los más de 17 años de relación y, la infidelidad por parte de Gime Accardi que ya fue confirmada, Nico Vázquez hizo una importante revelación.

El actor habló con la prensa sobre las declaraciones de su expareja, ya que en estas confirma que le fue infiel cuando estaban juntos. Puntualmente, Nico Vázquez aseguró que con Gimena Accardi forjaron una historia de amor linda que se quebrantó tras un hecho en particular.

En ese sentido, Nico Vázquez develó: “Nos pasaron cosas muy fuertes (durante todos los años de relación). Para mí lo de Miami fue un antes y un después de la pareja“. De esa manera, el actor dejó saber que la distancia con Gimena habría empezado en el 2021.

Luego, Nico Vázquez se refirió a lo que vivió con Gimena para aquel entonces: “Estar en una situación tan límite, sentí que ahí, en vez de seguir creciendo el amor, nos sostuvimos”.

El derrumbe que marcó a Nico Vázquez y a Gimena Accardi

En junio del 2021 se derrumbó un edificio en Miami (Estados Unidos) y, tanto Nico Vázquez como Gime Accardi, se encontraban en el lugar donde se originaron los hechos. Por la gravedad de la situación, la actriz calmó a sus más allegados con un mensaje que dejó a través de su cuenta oficial de Instagram.

Tuit de Gimena Accardi

Concretamente, Gime Accardi escribió en las historias lo siguiente: “Nosotros estamos bien, gracias por preocuparse”. Así fue cómo se supo que Nicolás Vázquez y la que era su novia salieron ilesos de aquel grave suceso.

En el derrumbe mencionado hubo múltiples heridos y también víctimas fatales, razón por la cual la alegría de saber que Nico Vázquez y Gimena se encontraban a salvo, se intensificó.

Con base a la información que transcendió en el 2021, al edificio que se derrumbó le habían realizado algunas refacciones y fue entonces que se produjo todo. “Estaban reparando el techo del edificio y los aires acondicionados. Yo sé que el garaje estaba con una inundación. Puede ser que haya habido algún tipo de rajadura que haya provocado el hormigón”, explicó un testigo que vivió en primera mano lo ocurrido.

Así fue la vuelta de Nico Vázquez y Gime Accardi al teatro tras el derrumbe de Miami

Ahora bien, como bien lo comentó Nico Vázquez anteriormente, el derrumbe mencionado habría marcado un antes y un después en la relación con Gimena.