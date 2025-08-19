Luego de que Gimena Accardi admitiera el engaño, habló Nico Vázquez: “Yo la perdoné y le dije...”

Nico Vázquez rompió el silencio luego de que Gime Accardi confirmara que, en efecto, fue infiel durante la relación que ambos sostuvieron por más de 17 años. Más exactamente, el actor habló con la prensa y, en principio, se mostró apenado por lo sucedido.

Puntualmente, Nico Vázquez dijo: “Me da mucha vergüenza, no puedo creer la cantidad de medios que hay. Tengo la necesidad de atenderlos porque es obvio y, de público conocimiento, lo que estamos viviendo”.

Después, Nico Vázquez se refirió a las declaraciones que dio su expareja: “Hoy Gime eligió dar la versión, que es lo que pasó de los hechos, la verdad es esa, lo que dijo ella. Hay algunas cosas que ella sentía que había que aclarar y la quiero acompañar en el lugar que puedo hacerlo. Para mí sigue siendo una persona muy importante y lo va a ser siempre, somos familia”.

Segundos más tarde, Nico Vázquez reveló que, en horas pasadas, visitó el lugar en el que se encuentra Gime Accardi: “Hoy al mediodía estuve con ella. Fui para nuestra casa para acompañarla y ver cómo estaba porque fue una mañana muy movida para todos”.

También, Nico Vázquez advirtió que no contará con lujo de detalle la infidelidad de Gime Accardi: “Me parece muy delicado entrar en detalles, no lo voy a hacer. Lo que dijo es lo que sucedió. Me apena la situación porque está terminando de embarrar nuestra relación que fue una historia muy linda. Son 18 años de muchas cosas, no somos una pareja perfecta, como mucha gente piensa”.

No obstante, Nico Vázquez mencionó que, con Gimena, venían atravesando por momentos complicados: “Veníamos mal hace mucho tiempo, como lo dijo ella, veníamos peleándola, tratando de sobrevivir a lo que le pasa a cualquier pareja con tantos años”.

En ese sentido, Nicolás sumó: “Crecimos juntos, no tengo mucho más para decir. Me parece que es una mujer con unos ovarios increíbles. No hubiera querido verla partida como la vi hoy, no me da ninguna gracia, me pone triste”.

Además, Nico Vázquez mencionó las palabras de consuelo que le dijo a Gime Accardi para animarla: “Lo que pasó no la define, la define 18 años de amor, 18 años de ser una familia superfuerte, demostrar que podemos ser una familia sin hijos, con amigos y con mucha gente en común”.

Luego, la prensa le consultó sobre cómo la pasó cuando lo vincularon con otras mujeres e, indirectamente, dejaron entredicho que le habría sido infiel a Gime. Ante tal pregunta, Nico Vázquez respondió: “Me quedé quieto, no la pasé bien. Estaba haciendo un duelo, me dolió por las chicas (con las que fue relacionado)”.

Como si lo antes mencionado fuera poco, Nico aclaró: “Con Gime nos estamos divorciando, es lo más sano. Esto fue una consecuencia de un año de pelea”.

Casi al final de su declaración, Nico Vázquez expuso aquello que muy pocos sabían: “Nos pasaron cosas muy fuertes. Para mí lo de Miami fue un antes y un después de la pareja. Estar en una situación tan límite, sentí que ahí, en vez de seguir creciendo el amor, nos sostuvimos”.

Así fue la vuelta de Nico Vázquez y Gime Accardi al teatro tras el derrumbe de Miami

Por último, pero no menos importante, Nico Vázquez pidió: “No tenemos que juzgar tanto, entiendo que hay un amor por nosotros o por la pareja, no tomen partido por ninguno, el mejor partido que pueden tomar es desearnos lo mejor a los dos (...) yo la perdoné y le dije que esto no la define”.