La vez que Gime Accardi reveló cuántas veces por semana tenía relaciones con Nico Vázquez: “Sin parar”

Hace un año, Gime Accardi estuvo en La Noche Perfecta (eltrece) junto a Sebastián Wainraich para hablar de La Voz Ausente, la serie que protagonizó con Benjamín Vicuña, y sorprendió a todos al hablar sobre su vida sexual con Nico Vázquez.
Así reveló Gime Accardi cuántas veces por semana tenía relaciones con Nico Vázquez
Todo empezó cuando Sebastián destacó que, después de 17 años de relación con Vázquez, se animó a preguntarle sin rodeos sobre su vida íntima. “Me da vergüenza preguntártelo, lo leí en otra declaración: ¿Frecuencia cuatro veces por semana?”, lanzó el conductor.
“Es medio noventosa la pregunta, pero necesito que…”, se justificó Sebastián, explicando su interés por el contenido. “Sí, hemos dicho eso. Bueno, va variando. Se ve que en esa época era una buena racha, pero más o menos ese es el número considerable que nos gusta”, respondió ella.
“¡Qué presión! ¡Qué vara alta!”, se sorprendió Wainraich, y agregó: “¿Y 7 de la tarde es tu horario favorito? Dijiste ‘Cuando la Panamericana está llena’”. A lo que ella respondió: “Yo prefiero a la tarde porque pasa que cuando viene la noche yo ya quiero estar con el pijamita para ver una serie”.
“No quiero sacarme todo, si acabo de ponerme el pijama…”, se justificó, mientras el conductor la acompañaba: “…decirle que lo querés y todo…”. Ella agregó: “Y tarde… esa gente que llega borracha a las 4 de la mañana… Ni una posibilidad tenés de acercarte. Es volcar o dormir”.
Sobre dormir, Gime aclaró: “Dormir cucharita no quiero, ¿Quién duerme ‘cucharita’? Es incómodo. Por suerte tenemos una cama bastante grande. Estar toqueteándose mientras uno duerme es muy incómodo”. En otra ocasión, durante un vivo de Yanina Latorre y Lizardo Ponce, escribió: “Me casé con el mejor chupador de con… de la historia. Me la chup… sin parar”.