Qué es de la vida de Mercedes Funes, la primera esposa de Nicolás Vázquez: con quién está en pareja y formó una familia

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi se separaron a principios de julio. La ruptura fue inesperada y dejó en shock a todos, ya que eran la pareja favorita del espectáculo. Esto trajo a colección a otros actores que formaron parte de la historia, como es Mercedes Funes, la primera esposa del actor, de quien se divorció y al poco tiempo se lo vio con la actriz.

Mercedes Funes y Nicolás Vázquez

La escandalosa separación de Mercedes Funes y Nicolás Vázquez fue meses después de su casamiento. Lo que más llamó la atención en ese entonces fue que se filtraron fotos del actor con Gimena Accardi, su compañera de Casi Ángeles por lo que blanquearon su relación.

Mercedes Funes y Nicolás Vázquez

Los rumores de infidelidad no se hicieron esperar, y quedaron instalados de que él engañó a Mercedes cuando aún estaban casados. Por su parte, la también actriz, bajó su perfil y buscó vivir todo este tiempo sin exposición mediática.

La vida de Mercedes Funes después de separarse de Nicolás Vázquez

La actriz priorizó su bienestar y no exponerse ante las cámaras, si siguió con su trabajo como actriz, pero de perfil bajo. En 2019 se casó con el periodista Cecilio Flematti tras dos años de noviazgo.

La ceremonia fue íntima con familiares y amigos. Mercedes Funes durante mucho tiempo quiso ser madre biológica, pero con el correr de los años se “amigó” con la idea de que no iba a suceder y tomó otro camino en su vida.

Mercedes Funes en 2023, luego de ganar el Martín Fierro a mejor actriz protagonista de ficción. (Instagram Mercedes Funes)

La actriz se muestra natural y con espontaneidad en cada aparición pública. En una entrevista habló de su elección de no ser madre, después de entender que eso no la definía como mujer: “Hoy no lo elijo”.

Mercedes Funes y su esposo

Tanto Mercedes como su esposo se acompañan en cada momento profesional. Ella se consolidó como actriz en televisión, streaming y teatro, mientras que él es un periodista y escritor. Además, al matrimonio se suma el hijo de Cecilio, quien tiene una excelente relación con Funes.

Con el tiempo, la actriz supo encontrar su equilibrio, paz mental y la forma de vivir en armonía aun siendo una persona famosa.