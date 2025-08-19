Así fue historia de amor de Nicolás Vázquez y Mercedes Funes y su escandalosa separación: ¿la engañó con Gimena Accardi?

El amor entre Nicolás Vázquez y Mercedes Funes nació durante el rodaje de la novela Calientes, que se emitía por Canal 13. La actriz por entonces tenía 21 años y ya había logrado gran éxito con otras producciones como Gasoleros, Cebollitas y Muñeca brava. Por su parte, Nicolás (de 23 años) había participado en series como Verano del 98 y Mi familia es un dibujo.

Como suele ocurrir, el romance comenzó detrás de escena, durante las grabaciones. Poco a poco, Nico Vázquez y Mercedes Funes se instalaron como una de las parejas más consolidadas del ambiente. Dos años más tarde, decidieron comenzar una vida juntos y, en 2006, dieron el sí. “Nos casamos para proyectar una vida juntos”, expresó la pareja a la revista Caras tras su boda.

Mercedes Funes y Nicolás Vázquez

El motivo de la separación de Nicolás Vázquez y Mercedes Funes

Sin embargo, apenas cuatro meses después del casamiento, la pareja se rompió. Nicolás Vázquez dejó la casa en la que convivían y llegó la separación. Con este triste desenlace también surgieron los rumores de infidelidad por parte del actor que, por aquel entonces, estaba en su mejor momento a nivel profesional.

En 2007, Nicolás Vázquez alcanzó un gran protagónico con Casi Ángeles. Aunque ya se había hecho conocido por éxitos como Alma Pirata y Son amores, su interpretación de Nicolás Bauer lo convirtió en uno de los actores más queridos de este proyecto de Cris Morena.

Emilia Attias y Nico Vázquez en Casi Ángeles

Fue entonces cuando comenzaron a especular sobre un posible romance entre él y Emilia Attias, incluso mientras él aún estaba con Mercedes Funes y ella con el Turco Naim. Por su parte, ambos se encargaron de desmentir esos rumores. Pero eso no fue todo.

Cuando Nicolás decidió mudarse de la casa en la que convivía con su esposa, poco después, aparecieron las primeras fotos del actor junto a Gimena Accardi, otra compañera de Casi Ángeles. Entonces el escándalo explotó y comenzó a circular cada vez más fuerte el rumor de infidelidad. Ante la creciente especulación, ambos decidieron hacer pública su relación.

Gimena Accardi y Nico Vázquez en Casi Ángeles

Tiempo más tarde, Mercedes Funes se unió al elenco de Casi Ángeles en la tercera temporada, interpretando a Luz Inchausti. A pesar de estar todos en la misma telenovela, nunca compartieron escenas juntos en pantalla. Pero el comienzo de la historia de amor entre Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, que duró 18 años, quedó marcada por esta versión que señala la supuesta infidelidad del actor a su ex pareja.