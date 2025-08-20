Sofía Zámolo conquistó el sur de Francia en microbikini y el accesorio que será tendencia en el verano

Sofía Zámolo es sin dudas un ícono de la moda argentina. Con más de 1.1 millones de seguidores en Instagram, la modelo comparte a diario su estilo, marcando tendencia con cada look. Dueña de una trayectoria destacada en las pasarelas más importantes del país, hoy sigue conquistando a su público desde las redes, donde combina algunos momentos personales con sus mejores producciones.

Sofía Zámolo conquistó el sur de Francia con las microbikinis más reveladoras

En esta oportunidad, la modelo decidió compartir con sus seguidores algunas fotos de sus días de relax en familia en Saint Tropez, una de las playas más famosas de Francia. En las imágenes se la puede ver distendida disfrutando del sol en distintas microbikinis con las que presumió todas sus curvas.

“Popurrí St Tropez“, escribió en el epígrafe de la publicación, que rápidamente acumuló miles de likes y decenas de comentarios.

Sofía Zámolo y su presente sentimental con su familia

Desde el 2016, Sofía Zámolo encontró la paz en los brazos de su marido, el empresario José Félix Uriburu. Juntos construyeron una pareja que elige estar y acompañarse. A pesar de que el camino para ser madre no fue fácil, Sofía logró cumplir su sueño con la llegada de California. La niña, que hoy tiene cuatro años, aseguró que la transformó por completo y la ayudó a sanar heridas del pasado.

Sofía Zámolo, radiante a los 42.

“Yo siento que estoy en una mejor versión de la que era hace veinte años atrás“, aseguró en diálogo con Infobae. Y agregó: ”Tenés que tener tiempo a solas y no descuidar a la pareja, obvio. Pero también si entendés que es solo un momento y que después todo eso pasa, no te frustras tanto. El tema es la frustración. No sabemos manejar la frustración y vivimos todo el tiempo con muchas expectativas".

Hoy, Sofía asegura que está en su mejor versión. Más relajada y segura, valora las experiencias de vida, se rodea de las personas que suman y se enfoca en su bienestar integral. Como ella misma lo define: “La vida es corta y se la voy a dedicar a las personas que realmente lo valen y las personas que realmente quieren estar”.