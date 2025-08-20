Horóscopo / Mhoni Vidente

Mhoni Vidente reveló los colores de la suerte del 18 al 23 de agosto 2025 para cada signo del zodiaco

La reconocida astróloga indicó qué colores conviene usar estos días, según tu fecha de nacimiento, para que el universo te respalde.

Aylén Barrera Arciniega
Aylén Barrera Arciniega

20 de agosto de 2025,

Mhoni Vidente reveló los colores de la suerte del 18 al 23 de agosto 2025 para cada signo del zodiaco
Mhoni Vidente reveló cómo es el ritual poderoso de la saliva.

Mhoni Vidente ha logrado ganarse la confianza de millones en toda Latinoamérica por sus acertadas predicciones astrológicas. Para la semana del 18 al 23 de agosto de 2025, además de su horóscopo habitual, también dio a conocer los colores de la suerte de cada signo zodiacal.

Colores de la suerte.
Colores de la suerte.

La astróloga y tarotista recomienda usar estos colores para que el universo trabaje a tu favor, tomando como guía tu fecha de nacimiento. Son ideales para impulsar proyectos, tomar decisiones importantes o incluso manifestar un deseo que podría transformar tu vida.

Colores de la suerte según Mhoni Vidente (18 al 23 de agosto 2025):

  • Aries: Rojo y Verde
  • Tauro: Rojo y Amarillo
  • Géminis: Verde y Blanco
  • Cáncer: Azul fuerte y Amarillo
  • Leo: Blanco y Rojo
  • Virgo: Blanco y Azul
  • Libra: Amarillo y Verde
Horóscopo semanal (28 abril - 4 mayo): predicciones de amor, dinero y amistad para cada signo del zodiaco.
Horóscopo semanal (28 abril - 4 mayo): predicciones de amor, dinero y amistad para cada signo del zodiaco.
  • Escorpio: Amarillo y Naranja
  • Sagitario: Azul y Amarillo
  • Capricornio: Rojo y Blanco
  • Acuario: Amarillo y Azul
  • Piscis: Amarillo y Rojo

Temas Relacionados

MÁS DE Mhoni Vidente
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS