Mhoni Vidente reveló los colores de la suerte del 18 al 23 de agosto 2025 para cada signo del zodiaco

Mhoni Vidente ha logrado ganarse la confianza de millones en toda Latinoamérica por sus acertadas predicciones astrológicas. Para la semana del 18 al 23 de agosto de 2025, además de su horóscopo habitual, también dio a conocer los colores de la suerte de cada signo zodiacal.

Colores de la suerte.

La astróloga y tarotista recomienda usar estos colores para que el universo trabaje a tu favor, tomando como guía tu fecha de nacimiento. Son ideales para impulsar proyectos, tomar decisiones importantes o incluso manifestar un deseo que podría transformar tu vida.

Colores de la suerte según Mhoni Vidente (18 al 23 de agosto 2025):

Aries: Rojo y Verde

Tauro: Rojo y Amarillo

Géminis: Verde y Blanco

Cáncer: Azul fuerte y Amarillo

Leo: Blanco y Rojo

Virgo: Blanco y Azul

Libra: Amarillo y Verde

