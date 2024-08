El cruce viral entre Furia de Gran Hermano 2024 y una periodista uruguaya: “Capaz ya pudiste procesar que saliste sexta”

Furia es uno de los personajes más controversiales que trajo consigo Gran Hermano 2024. Su personalidad elocuente y explosiva la ha puesto en el ojo de la polémica en muchas oportunidades.

Una de estas ocasiones ocurrió durante su participación en el evento benéfico de la Fundación ProCasmu en Montevideo. Allí, arremetió contra algunos noteros y periodistas como Flavia Pintos, a quien acusó de “busca fama”.

Cómo fue el exabrupto entre Furia y la periodista uruguaya

La nota con la exhermanita comenzó con cierta incomodidad. Previo a conversar con la periodista, le consultó para qué medio trabajaba. Al comunicárselo, le permitió hablar con ella.

“Nos encontramos con una Furiosa en la Cena de Famosos”, exclamó la periodista con emoción.

Al presentarla, Pintos le consultó cómo se sentía tras ser la figura de Gran Hermano 2024 más allá de no haber ganado la competición. Fue en ese momento cuando la exhermanita sentenció que se sentía ganadora y que el premio debió ser para ella.

“Yo siento que ya gané, que el premio era mío. Pero bueno, la gente sabe quién ganó”, sentenció la doble de riesgo sin tapujos.

El cruce entre Furia de Gran Hermano 2024 y una periodista uruguaya que se hizo viral en redes: “Capaz pudiste procesar que saliste sexta” Foto: TRONK

Las declaraciones sorprendieron a la periodista, quien le consultó si sentía que había existido fraude pese a haber quedado en sexto lugar. En ese momento, la entrenadora comenzó a insistir en que había ganado la competición.

“¿Vos seguís manteniendo que ganaste, sabían que quedaste sexta?”, le consultó la periodista, a lo que Furia agregó: “La palabra no lo puedo decir, pero obviamente la gente que me seguía era mucho más a la cantidad que seguían a otros. El fandom más grande lo tengo yo, y soy los Furiosos”, determinó la exhermanita.

Finalmente, cuando Flavia Pintos le preguntó sobre su relación con Bautista Mascia, el ganador de la última edición de GH, Scaglione aseveró que estaba todo bien, pero que ella en verdad era la ganadora de la competición.

La postura de Furia y Flavia Pintos tras la entrevista

Luego de concretarse la nota, la exhermanita acusó a la periodista de “busca fama” y publicó su Instagram para que su fandom la ataque. “Flavia Pintos fue una persona que le brindé de buena nota una nota hasta que empezó a picar. Una desubicada busca fama”, sentenció la entrenadora física.

Scaglione aclaró que pasó un muy buen momento en su estadía en Uruguay.

En el caso de Flavia Pintos, aseveró que quería aclarar la falacia que dijo Furia en la entrevista y aseguró que la exhermanita la criticó por sus preguntas.

“La hice recapacitar. Ella seguía diciendo que era sexta. Yo no puedo permitir que ella diga una falacia. Lo único que hice fue aclarar. Los argentinos siempre están en alguno lío (...) Termino la nota y me dijo: ‘ya te di demasiado para que me sigas preguntando pelotudeces.’ Después me dijo boluda. Ella pedía que sacáramos el rollo. El material está, no se borra nunca. Pidió que borraran todo”, determinó la periodista.