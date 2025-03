La durísima denuncia de Agustina Albertario tras su salida de La Leonas que encendió las alarmas.

Después de su destacada participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, Las Leonas recibieron una noticia inesperada: Agustina Albertario anunció su salida del equipo. Sin embargo, la delantera dejó entrever que no fue una decisión propia, sino que habría un trasfondo polémico detrás de su desvinculación.

La medallista olímpica con la Selección argentina de hockey sobre césped en Tokio y París, hizo oficial su salida tras 15 años.

El mensaje de despedida de Albertario

La jugadora, que debutó en la selección argentina en 2013 y marcó 117 goles en 238 partidos internacionales, utilizó sus redes sociales para comunicar su salida. “Quería contarles que a partir de ayer ya no seré más parte de Las Leonas. El motivo lo voy a contar más adelante cuando termine de procesar todo lo sucedido”, escribió en una historia de Instagram.

Agustina Albertario comunicó en sus redes sociales que da un paso al costado de Las Leonas. (captura de pantalla)

Si bien no dio detalles concretos, la delantera dejó en claro que no se trató de una decisión personal. “Solo agradecer a todas las personas que estuvieron acompañándome hace 15 años. Deseo lo mejor siempre al equipo”, concluyó en su mensaje.

“Me sacaron”: la dura acusación de Albertario

Las sospechas sobre un conflicto interno en el equipo crecieron con un mensaje de su pareja, el futbolista Lautaro Rinaldi, quien comentó: “Siempre a tu lado. Me hubiese gustado verte dejar Las Leonas por decisión propia y como te merecés”.

Albertario, de 32 años, fue una pieza clave en la Las Leonas y una de las jugadoras más destacadas de los últimos tiempos.

Poco después, la propia Albertario respondió a un medio deportivo que informaba que ella se había “alejado” de la Selección. “Querido ESPN, YO NO ME ‘ALEJO’ de Las Leonas. ME SACARON, así que por favor informen bien”, corrigió la jugadora, dejando en claro que su salida fue impuesta.

Una trayectoria llena de éxitos

Albertario fue parte de Las Leonas durante más de una década y tuvo un papel clave en los logros recientes del equipo. Entre sus principales títulos se destacan: