¿La echaron? Cinthia Fernández rompió el silencio y confesó la verdad tras su salidad de LAM: “Mucha burla”

El paso de Cinthia Fernández por LAM (América TV) siempre estuvo marcado por su fuerte personalidad y su capacidad para generar opinión. Luego de un breve regreso como angelita rotativa durante el verano, su ausencia en marzo desató especulaciones. Ahora, la panelista decidió aclarar los rumores y contar la verdad detrás de su salida del ciclo conducido por Ángel de Brito.

Las versiones sobre su partida fueron muchas, desde supuestos conflictos con sus compañeras hasta diferencias con la producción del programa. Sin embargo, Cinthia despejó las dudas cuando una seguidora en redes sociales le preguntó directamente si la habían echado.

Cinthia habló de su salida de LAM.

“Me fui porque, al igual que el año pasado, no podía cumplir con los horarios. Vivo muy lejos y para ir todos los días, solo podría ver a mis hijas una hora al día. Mi contrato era por enero y febrero. Para continuar, yo podía ir una vez por semana, pero a ellos no les servía”, explicó.

La relación de Cinthia Fernández con sus compañeras de trabajo

Cinthia Fernández se hizo un lugar en el medio con su paso por el Bailando y su trabajo como panelista, donde siempre se mostró filosa y sin filtro. Su relación con LAM fue cambiante, con idas y vueltas marcadas por debates intensos y algunas peleas mediáticas, especialmente con Yanina Latorre.

Yanina Latorre y Cinthia Fernández en "Los Ángeles de la Mañana". (Captura YouTube)

Sobre este punto, también quiso ser clara. “Respecto si estoy peleada, la respuesta es no. Eso no quita que no comparta los últimos momentos y manejos conmigo de mucha burla. Pero no tiene nada que ver con que no continué. Eso era así desde el momento en que me llamaron para ir en el verano”, aseguró, dejando en evidencia que hubo tensiones, pero que su salida no estuvo directamente relacionada con esos conflictos.

Fernández explicó por qué no irá más al programa.

A pesar de las diferencias, Cinthia se mostró agradecida con el programa y destacó el impacto que tuvo en su vida profesional y personal. “Decidí irme con educación porque es un lugar que me ayudó mucho económicamente cuando en otros canales me boludeaban con el pago de lo trabajado y no respetaban mi contrato. Yo tenía mi problema de cuota alimentaria y necesitaba mantener a mi familia. ¡Siempre voy a agradecer el trabajo!”, expresó.