El caso de Emily y Santiago del Love is Blind sigue generando polémica en el mundo del entretenimiento. Luego que la exparticipante denunciara a su esposo por violencia de género, este fue detenido en la tarde de este 7 de marzo.

Los perturbadores mensajes que Santiago le envío a Emily de Love is Blind después de golpearla: “Te aseguro que...”.

No bien se conoció la denuncia de Emily, Cinthia Fernández se comunicó con la joven para poner a disposición a su actual novio, el abogado Roberto Castillo.

“Por suerte estás en las mejores manos. Le pedí por favor, a modo personal, a Roberto Castillo que la defendiera”, publicó en Instagram la bailarina por aquel entonces. Finalmente, la causa avanzó, con el letrado mencionado al frente, y el acusado fue detenido.

Cinthia Fernández junto a Emily Ceco y Roberto Castillo

“¡Qué alegría me da! Allanamiento a Santiago Martínez y como resultado: golpeador preso. Ahora sí, está donde tiene que estar. Desfigurar a esta nena no te va a salir gratis. Ojalá caratulen la causa como debe ser y se quede guardadito varios años”, aseveró Fernández sobre la detención.

El duro comentario acompañaba a una foto en la que se la ve acompañando a Emily y a su novio durante el operativo a la vivienda del detenido. Este particular llamó mucho la atención y la que no lo dejó pasar fue Yanina Latorre.

Qué dijo Yanina Latorre sobre Cinthia Fernández

Yanina Latorre, quien no tiene la mejor relación con su compañera de LAM, cargó contra Fernández por publicar la foto del allanamiento y hacerse presente sin ningún tipo de caracter. “Me parece una pedorrada y una falta de respeto al derecho, al allanamiento y a la situación”, arrancó la panelista.

“Una cosa es que yo como panelista y me suba a dar una data. Pero ella que es la novia del abogado -vivos, caranchos-, que cuando ella vio la nota en Bondi le pidió el teléfono a Pepe (Ochoa) para meter al novio, vaya al allanamiento de un tema tan delicado y lo use para mostrarse en Instagram para mostrarse con cara de romántica con el novio, a mí... fondo de olla”, sentenció Latorre.

Y agregó: “Ella tiene cara de actriz seria, como diciendo ‘lo metí presa yo’. Que alguien me explique que hace Cinthia Fernández en ese contexto no es abogada, no es fiscal, no es policía y no está golpeada”.