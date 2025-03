El preocupante estado de salud de Yanina Latorre: “Una manchita”

Yanina Latorre es de las periodistas de espectáculos más destacadas de Argentina. Su información acerca del Wandagate la destacó en todos los medios de comunicación por su manera elocuente y orgánica de presentarla.

Yanina Latorre tendrá programa propio. (Foto: Instagram Yanina Latorre)

“No solo me denuncia, denuncia a todo medio, radio y canales de televisión (...) ¿Por qué me pedís una multa? Puede hablar de mí, de Icardi, evadir a la Justicia. El otro opina lo que no le gusta y sácate. Hay que fijarse por qué uno se inmola(...) Si dejamos hablar de Wanda, ¿de qué va a vivir?”, aseveró la panelista en su programa del Observador 107.9 tras la presunta denuncia de la modelo en su contra.

Debido a su data, la periodista se ha destacado en el rubro del entretenimiento. Es por ello que sorprendió a sus fanáticos tras comunicar una información importante: se sometió a un estudio de emergencia por un posible problema de salud.

Cuál es el cuadro médico de Yanina Latorre

Yanina Latorre reveló su cuadro en su programa del Observador 107.9. Allí, aseveró que hacía algunos años le detectaron un tumor en el oído, por lo que debe someterse anualmente a resonancias magnéticas. “Yo estaba en LAM, me salió un tumor en el oído y me hicieron la resonancia para saber donde estaba ubicado”, comenzó diciendo la comunicadora.

Seguidamente, durante una de sus resonancias, encontraron una pequeña mancha en el hipotálamo, por lo que todos los años se debe someter a estudios. “Me encontraron una manchita en el hipotálamo. Cuando te encuentran eso, tenés que ir al neurólogo derecho por más que no tengas síntomas", confesó.

De acuerdo con su neuróloga, al tener las resonancias una imagen muy nítida, cada mancha que se realce se debe estudiar. “Se ve tanto que se ve de más. Cuando se ve algo que no debería estar, la ley dice que hay que estudiarlo”, le explicó la neuróloga a la periodista sobre por qué debe someterse a estudios anuales en el cerebro.

Finalmente, la angelita quiso calmar a los usuarios al comentar que se realizó los estudios y que ya tiene los resultados. Sin embargo, decidió no verlos y enviárselos directamente a su doctora, generando aún más dudas entre sus fanáticos.