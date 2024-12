Yanina Latorre apuntó contra Migue Granados tras su visita a OLGA: “Es tan inseguro”

Migue Granados se ha vuelto foco de conversación por su canal de streaming OLGA. Luego de la incorporación de Nacho Elizalde a su espacio, apuntaron contra la marca por el sketch viral del pesebre con Tomás “Toto” Kirzner.

“Cuando uno tiene valores y los defiende a ultranza, si eso implica ganarse enemigos y cerrarse puertas, a mí me importa un bledo. No se jode con Jesús y la Virgen. Mandamiento número dos: no tomar su santo nombre en vano. ¿Se entiende, manga de estúpidos?”, aseveró Tomás Dente en contra del hijo de Araceli González.

En medio de este panorama, Yanina Latorre reveló en su programa desde “El Observador 107.9″ su postura sobre Migue Granados y OLGA, luego de haber participado en uno de sus últimos programas.

La postura de Yanina Latorre sobre Migue Granados y OLGA

La angelita reveló cómo se sintió en su programa de radio. Ahí, destacó que OLGA solía ser muy insegura con las polémicas que salían sobre ellos en redes sociales. Un ejemplo de ello serían las llamadas que habría recibido por parte del canal de streaming.

“Yo siento que tienen un prejuicio con el chisme y el que dirán (...) el chisme le interesa a todo el mundo. Para el que se cree pseudo cool, lo ven al espectáculo como si fueran un género menor”, aseveró la contadora pública sobre la postura de OLGA.

Seguidamente, determinó que la guerra entre OLGA vs Luzu TV se hizo viral por las redes sociales, pese a que Migue Granados le recalcó que fue culpa de los medios. “Cuando fui me decía: ‘no, porque la culpa es de los medios’. Nosotros levantamos lo que sale de las redes”, sentenció Latorre.

Migue Granados arrancó una nueva temporada de "Soñé que volaba" el 11 de marzo de 2024.

En cuanto al creador de OLGA, determinó que tenía un estigma respecto a la industria del entretenimiento y que no se hacía cargo de ciertas especulaciones. “Tiene un tema con el chisme (...) Varias veces le escribo y no te contesta. Me da gracia porque no se hacen cargos”, masculló.

Finalmente, Latorre confesó que Migue Granados y su equipo no querían decirle a su público que la invitaron al programa. “Yo veía todo (...) Yo pasé por la calle y ellos me hicieron entrar como ‘qué casualidad’ (...) Migue es tan inseguro que no quería decirle al público que me había invitado”, cerró la angelita.