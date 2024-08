La sorpresiva actitud de Rosina Beltrán cuando le preguntaron por Lucía de Gran Hermano 2024

Gran Hermano 2024 terminó hace casi un mes, de los 29 participantes que ingresaron algunos lograron tener más popularidad que otros y eso le permitió tener diferentes trabajos en los medios de comunicación. La vida de los jugadores cambió cuando cruzaron esas puertas, como fue el caso de Rosina, Lucía y Zoe, quienes formaron el grupo de “Las superpoderosas”.

Las tres participantes siguen su amistad afuera de la casa y en sus redes sociales muestran los momentos que comparten como amigas inseparables. Sin embargo, en un principio no fue así, ya que Lucía le confesó a Rosina que sentía cosas por ella.

No solo eso, sino que sus seguidores habían hecho un “shippeo” para ellas e incluso Rosina se había sentido atraída por su amiga mientras estaba en aislamiento. A pesar de que pasó el tiempo, los fans de ambos no pierden la esperanza de verlas juntas y siempre que pueden insisten con el vínculo.

Rosina y Lucía de Gran Hermano 2024 Foto: Twitter

Rosina Beltrán se sinceró y contó cómo es su relación con Lucía de Gran Hermano 2024

En el programa de streaming “Se Picó”, Gastón Trezeguet leyó algunos de los mensajes de los fans y uno de ellos decía: “Preguntale a Rosina por qué en la casa de GH esperaba tanto a Luchi y ahora finge demencia, no le da bola y la ghostea”.

Ante esto, Rosina Beltrán respondió enojada por la insistencia del fandom: “La verdad, no tienen ni idea de la interna. Así que no voy a responder. Lo lamento, amor”.

“Ah, ¿pasó algo? ¿Qué interna?”, quiso saber Gastón Trezeguet. “No saben nada de mi vínculo con Luchi, no tienen ni idea. Entonces, hablan. Está bien. Está soltera. Está disfrutando. ¿Cómo voy a estar celosa? ¡Ni en pedo, chicos! No sé por qué me siguen vinculando con Luchi. Es mi amiga. Basta. Ya me cansó el tema. ¡Me cansó el tema! Ya está”, contestó contundente Rosina.