Zoe de Gran Hermano 2024 presentó a su llamativa mascota: qué es y cuál es su nombre

Gran Hermano 2024 terminó, pero los participantes que pasaron por el programa siguen disfrutando a pleno de la fama que les dio el reality, algunas más que otros, pero todos tuvieron algún reconocimiento mediático. El sueño de ingresar a la competencia para tener una nueva experiencia y popularidad en los medios de comunicación se le cumplió a Zoe, quien se ha vuelto una “It girl” en Instagram.

La joven que supo ser parte del grupo “Las Superpoderosas” logró ganarse el cariño del público por su tranquilidad a la hora de jugar y su simpatía. Desde que salió cuenta con miles de seguidores y realiza video de maquillaje, looks y challenges del momento.

Zoe fue la ganadora del auto 0 KM de Gran Hermano, pero según contó en un streaming todavía no retiró. “No, no me lo dieron. Pero bueno, viste cómo es... hay como un atraso en todo”, comentó en ese momento la ex Gran Hermano.

Zoe de Gran Hermano 2024 Foto: instagram/zoebo

Zoe presentó a su nueva mascota y sorprendió con el nombre

No hay dudas de que Zoe disfruta y está muy feliz con su nueva vida de fama, logró mudarse sola, tiene trabajo en los medios de comunicación y las redes sociales. Ahora contó el gran paso que realizó en su vida, es que decidió tener una mascota en su nuevo hogar.

“Holu, miren lo que me compré hoy. Dije ‘bueno, voy a tener un hámster’”, dice Zoe en un video en donde muestra a su mascota en la jaula. Luego sostuvo que le va a comprar otra más grande porque no se dio cuenta del tamaño y esa le queda chica.

Zoe de Gran Hermano 2024 y su nueva mascota Foto: capti

“Hola, Fluffy. Decile hola a los followers. Mañana le compro otra jaula porque esta le quedó muy chica. No me di cuenta”, agregó Zoe en el video. El llamativo nombre generó ternura entre sus seguidores que festejaron esta nueva iniciativa de la ex Gran Hermano.