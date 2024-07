Paloma contó cómo fue su primera cita tras salir de Gran Hermano 2024

No hay dudas de que Gran Hermano 2024 les cambió la vida a los 29 participantes que ingresaron al reality, algunos tuvieron mayor popularidad que otros, y ahora gozan de reconocimiento público asisten a eventos, trabajan con las redes sociales y con marcas reconocidas. Paloma ingresó en la segunda camada de participantes, y logró ganarse el cariño de todos.

Si bien todos disfrutan de su fama, y su nueva experiencia de vida con los fans, las redes sociales y cuando salen a la calle, no corren la misma suerte en todos los aspectos de su vida. La mayoría de los exparticipantes del reality formaron un grupo unido de amigos que se acompañan y comparten vivencias juntos.

En medio de una entrevista para el programa “Se Picó”, la exparticipante del reality contó la historia de amor que tuvo hace poco, pero que no terminó de la mejor manera. Lo que le dejó una mala experiencia, ya que hizo todo para que funcione, incluso gastó plata.

Paloma se sinceró en el programa y contó su reciente mala experiencia en el amor: “Pagué un viajecito a una persona, a un chico. Le pagué para que viniera a casa. Fue hace un par de semanitas. Yo pensé que era el amor de mi vida, estaba re enamorada, pero no me habló más”.

“¿Por qué no preguntas antes, Paloma? así te damos un consejo”, comentó Cata incrédula ante el relato de su compañera.

Ante la atenta mirada de sus compañeros, Paloma agregó: “Se quedó en casa una semanita, compartimos momentos y qué sé yo. Se fue para su lugar, que es en la costa”.

Luego Paloma reveló decepcionada que gastó sus ahorros para encontrarse con el chico: “El viaje me salió más de veinte lucas en colectivo. Se lo pagué porque me dijo que no tenía plata. Era el amor de mi vida. Estuvimos una semana, compartimos, se fue y después desapareció”.