El fuerte cruce entre Virginia de Gran Hermano 2024 y Aníbal Pachano: “Por ser mayor no...”

Aníbal Pachano es un bailarín, coreógrafo y productor argentino de 69 años, con más de 40 años de trayectoria en el mundo del espectáculo. Debido a su personalidad, sus peleas mediáticas y a su estilo característico para vestir, quedó plasmado en la retina de miles de televidentes. En esta oportunidad, protagonizó un picante ida y vuelta con Virginia Demo.

Virginia Demo tomó popularidad, tras participar en Gran Hermano 2024. Desde entonces, se convirtió en una celebridad, y a las pocas semanas, consiguió el papel para la obra de teatro, “Legalmente Rubia”, en reemplazo de Costa.

Dentro de este contexto, Aníbal Pachano explicó en “El Instransigente”: “El mundo del espectáculo y el periodismo de espectáculo no están tan interiorizados de la cantidad de gente talentosa que circula por los teatros y no tiene trabajo”.

“Vos tenés que plantarte en un escenario y es una falta de respeto a los compañeros de trabajo, que estudiaron y se prepararon, y toda la gente joven que se prepara. Horas y horas sin un mango, que tratan de tomar clases. Es injusto que en este tipo de trabajo. Creo que los productores, debemos trabajar para que esa gente nueva o joven que está surgiendo, le ponga el apoyo”, finalizó Pachano.

Virginia de Gran Hermano 2024 le respondió a Aníbal Pachano

Virginia Demo se cruzó con el clip y los dichos de Aníbal Pachano, y decidió responderle vía Instagram: “La verdad no había escuchado lo que dijo este señor, yo soy una mujer que pasa escenarios hace 15 años en el stand up. ¿Por ser mayor no merezco oportunidades? ¿Solo los jóvenes las merecen”, recriminó.

“Tengo talento y mucho, y lo estoy demostrando. Lamento que haya gente que opine así. Yo estoy esperando una oportunidad hace muchos años, y me animé a entrar a un reality a los 55 años, con todo lo que eso implica para lograr tener oportunidades. En fin, agradezco a la vida que no todos piensan así”, señaló con contundencia Virginia.