Aníbal Pachano apuntó contra los artistas kirchneristas y fulminó a Pablo Echarri: “Es un mamarracho y patotero”

Aníbal Pachano estuvo de invitado en Poco correctos, programa de Eltrece que conducen el Chino Leunis y el Pollo Álvarez. Allí aprovechó para hablar de la situación política del país. Y, fiel a su particular estilo, no se calló nada. Sin pelos en la lengua, apuntó contra Pablo Echarri y varios artistas “kirchneristas”.

La periodista Agostina Scalise le consultó al coreógrafo si las diferencias ideológicas tenían un alto impacto en el espectáculo como pasa al interior de las familias y el resto de la sociedad. Pachano fue contundente al respecto.

Sin rodeos, apuntó contra algunas figuras reconocidas de trayectoria. “Ay, sí. A mí hay un par que me detestan”. Reconoció que con Dady Brieva, mucho antes que el humorista se proclamara kirchnerista, tenía una buena relación. María Belén Ludueña, la esposa del actual jefe de gobierno porteño Jorge Macri, quiso saber más: “¿Con otros te has dejado de hablar?”. “Sí, Echarri sí”, respondió Aníbal, sin vueltas.

Pablo Echarri. (Gentileza Clarín / Germán García Adrasti)

Al reconocer que no se hablaba con el actor, Polló Álvarez quiso saber los motivos. “Porque es un mamarracho. Ni siquiera lo miro, nunca me interesó. Así como no le interesa mi trabajo, el de él menos. Yo soy un payaso, pero un payaso orgulloso, porque hay que ser payaso, hay que ser un artista. Primero hay que ser un artista para ser un payaso”, explicó.

Las polémicas declaraciones de Aníbal Pachano contra Pablo Echarri

Aníbal criticó a Pablo Echarri y cuestionó la gestión de SAGAI, de la que el actor es miembro. “Me llama la atención la obsecuencia de algunos de los sectores de artistas y la falta de reacción frente a esto”, opinó. “¿A quién le podemos reclamar algo si son todos K? ¿A dónde vamos a ir? ¿A Sagai que es el monumento al K? El único que tiene trabajo es Pablo Echarri que está en teatro. Es un patotero. No es un artista y, como a mí no me considera artista, yo tampoco lo considero a él. No sé quién se cree que es”, expresó con bronca el coreógrafo.

Luego agregó: “No me interesa si me pagan o no el servicio de SAGAI porque gracias a Dios no lo necesito, tengo dos manos y una cabeza para pensar lo que quiera ser de mi vida, acá y en el exterior, ésa es la ventaja que yo tengo”.