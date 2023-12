La tremenda pelea entre Moria Casán y Pampita en el Bailando 2023: “Soy mucho más señora que vos”

Todas las noches sale al aire el Bailando 2023 y sus participantes se lucen en cada gala para que el jurado integrado por Ángel de Brito, Moria Casán, Pampita y Marcelo Polino, quien ahora está siendo reemplazado por Aníbal Pachano, dejen su devolución y puntaje.

Sin embargo, lejos de ser una gala normal en donde se divierten, bailan y se emocionan los participantes. Este martes se vivió un tenso momento en vivo, luego de que Moria Casán y Pampita tuvieran una fuerte pelea que terminó a los gritos.

Así fue la escandalosa pelea entre Moria y Pampita

En medio de la edición en vivo del martes, Moria comenzó a dar su devolución del baile que protagonizaron Yeyo de Gregorio y Martu Morales. En ese momento la “One” dio su opinión y apuntó contra Pampita por su devolución anterior.

“Como esto es un reality, me parece injusto lo que dice Carolina Ardohain porque dice ‘lo que a mí me gusta, le pongo nota buena; y lo que a ellos les gusta, le regalan 10′”, expresó Moria.

“Pero a veces la gente se cae y les regalan un 10″, replicó Pampita. Ante esto la “One” respondió: “¿Por qué ‘les regalan’? Yo puedo pensar lo mismo de vos cuando le regalaste un 10 a Zaira Nara”.

“No, yo no regalo 10 a nadie, vale un montón mi puntaje”, sostuvo la modelo.

Así fue la escandalosa pelea entre Moria y Pampita Foto: captura video

“Bueno, no seas jurado de jurados. No seas buchona. No digas ‘regalar’ porque yo no regalo nada. Yo tengo muchos años de oficio, sé de lo que hablo, soy una señora que nunca falta”, contratacó Moria.

“Me banco todos los días que les regales 10 a todos los participantes que bailan pésimo. ¡Y me la re banco, eh! Nunca digo nada, me quedo callada. Y te la pasás regalando puntaje a todo el mundo. ¡Yo también soy una señora de 45 años! No sos solo vos una señora. Yo soy una gran señora, mucho más señora que vos, capaz”, sostuvo la modelo.

El fuerte intercambio entre la esposa de Roberto García Moritán y la “One” terminó a los gritos y debió interrumpir Marcelo Tinelli para que se calmaran.

“Dejá de gritar, loca. Dejá de decir que regalamos notas, ridícula”, agregó Moria.

“¿Qué te pensás?¿Que me vas a ningunear vos a mí? Hace años que no me dejo ningunear por nadie. Ni por vos, ni por nadie. ¡Conmigo no te metas!”, sostuvo Pampita entre gritos.

“¿Qué? Y conmigo tampoco. Yo te estoy diciendo que no seas buchona”, añadió Moria.

“Vos sos buchona que ponés 10 a los que la producción te dice”, cerró Pampita.

En varios momentos de la escandalosa pelea, fue Marcelo Tinelli quien pidió que terminen la discusión y sigan todos disfrutando del programa “Son dos mujeres inteligentes”, sostuvo el conductor para intentar calmar a las jurados.