Lola Latorre enfrentó a Pampita y pidió perdón tras la polémica que generó Yanina

Lola Latorre es una de las participantes del Bailando 2023, en donde brilla en cada gala y asiste con sus padres Yanina y Diego que realizan una divertida previa junto al conductor Marcelo Tinelli. Hace unos días fue protagonista de una polémica, debido a un comentario de su mamá.

Luego de que Pampita no estuviera de acuerdo con un baile de Lola fue su mamá Yanina Latorre, quien opinó de la jurado y sostuvo que tenía “envidia a su hija”. Además, señaló que su hija es todo lo que alguna vez quiso ser la top model.

Los dichos de la panelista de LAM generaron muchas repercusiones en las redes sociales, a pesar de que Lola no habló sobre el tema. En los últimos días recibió muchos comentarios por los polémicos dichos que hizo su madre.

Que le dijo Lola Latorre a Pampita luego de los comentarios de Yanina

Después de varias semanas, Lola volvió a la pista del Bailando 2023 y debió enfrentarse con la modelo y jurado, luego de la fuerte opinión que dejó su mamá. En ese sentido, la hija de los famosos se enfrentó a Pampita y señaló: “Yo te quería pedir disculpas por lo de mi mamá”.

Ante esto, la modelo comentó: “Pero vos que culpa tenés. Es la madre que a uno le toca”. Sin embargo, Lola volvió a disculparse: “Esta semana estuve recibiendo como muchas agresiones de muchas mujeres y muchas personas en las redes por algo que no dije y no pienso. Entonces, como soy la que da la cara acá quiero decir que yo nunca dije nada y las cosas están diciendo de verdad no las pienso”.

Lola Latorre habló con Pampita luego del escándalo con su mamá Foto: Web

“Muchas veces me adjudican muchas cosas que les pasan a mis viejos viste cosas que hacen o dicen. Cómo si uno por ser el ´hijo de´ pensara lo mismo que sus padres. Por eso te quiero pedir disculpas”, sostuvo la hija de Yanina Latorre.

Yanina Latorre habló de la polémica con Pampita y reveló lo que le dijo la modelo

Luego de ese fin de semana en el que Yanina dio su opinión de Pampita, la panelista fue muy criticada en redes sociales. Por lo que debió aclarar la situación en LAM, además contó que había hablado con la modelo y que está todo bien entre ellas.

Yanina contó que Pampita le mando un audio y dijo: “Entendí perfectamente lo que dijiste. Es tu hija y me parece bárbaro todo lo que dijiste”