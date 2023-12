Lola Latorre confesó que su abuela hace brujería para que le vaya bien en la facultad

Lola Latorre es una de las participantes del Bailando 2023, donde brilla en cada gala y además asisten su mamá Yanina Latorre y su papá Diego Latorre, lo que realizan un intercambio divertido con el conductor Marcelo Tinelli.

Además de su vida mediática y trabajos en los medios de comunicación, la hija de los famosos va a la universidad donde estudia la carrera de abogacía. En sus redes sociales, Lola comparte contenido relacionado a su rutina entre el trabajo y la facultad.

Lola Latorre se accidentó y será baja del bailando unos días.

Si bien reveló que no sabe si se va a dedicar a esa profesión, si quiere terminar la carrera, por lo que se dedica a estudiar para llegar a los exámenes y recibirse dentro de unos meses de abogada. Según contó ella y si sale como espera a mitad de 2024 se recibiría.

Ante el final del año y de la cursada, la hija de Yanina dedicó todo el fin de semana a preparar una materia que tiene que rendir. Sin embargo, no dudó en usar las redes sociales para contar cómo vive ese momento de nervios y dudas antes del examen.

La confesión de Lola Latorre sobre los rituales de su abuela

En medio de la grabación reveló el ritual que realizan en su casa para que a ella le vaya bien al rendir, acompañado del estudio. “Estoy quemada. Si mañana no apruebo me mato. Rindo un oral a las 9″, comenzó su relato la hija de la panelista.

Luego contó la práctica que realiza su abuela para que a ella le vaya bien: “Además de estudiar… ¿qué otros trucos usan?” le preguntó la influencer a sus seguidores.

“En un momento mi abuela congelaba temas. Lo hacía para que no me tomen esos temas en los que estaba medio medio. Ahora ya no sé, ya estoy por mi quinto año. Vamos a ver qué pasa. Que más usar para aprobar”, agregó la famosa.