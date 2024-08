El doloroso relato de Aníbal Pachano sobre su enfermedad: “Tuve que aprender a caminar de nuevo”

Aníbal Pachano es un coreógrafo, bailarín y productor argentino con una larga trayectoria en los escenarios. A lo largo de su carrera artística participó de diferentes programas de entretenimiento, en donde su llamativa vestimenta le dio una característica única, además de sus frases icónicas y sus peleas mediáticas.

Si bien tiene una personalidad carismática y superpositiva, en los últimos años ha enfrentado diferentes situaciones complejas de salud, de las cuales muchas aún se están recuperando o debe convivir con ellas de por vida. A pesar de todo, Aníbal siempre busca salir adelante y seguir creciendo en su carrera.

El relato de Aníbal Pachano sobre como atraviesa los problemas de salud

El artista estuvo de invitado en el programa “La noche perfecta” por El Trece, en donde habló de su carrera y los problemas de salud que enfrentó a lo largo de su vida. “Un hombre que ha pasado de todo”, comentó el conductor.

“Todas buenas, hasta las que no fueron tan buenas. Yo tengo una vida absolutamente positiva”, manifestó Aníbal Pachano.

Aníbal Pachano contó cómo vivió sus problemas de salud

“¿Cuántas cirugías tuviste?”, quiso saber el conductor. “Yo tuve una operación por peritonitis, que fue grave, a los cinco años. Después tengo dos operaciones de cerebro, tengo un pulmón averiado, un cáncer… Ahí empezó y se hizo metástasis en el cerebro. Ahora estoy fenómeno. Tengo diabetes… tengo como un combo, pero yo soy positivo”, agregó el artista sobre las diferentes cirugías que tuvo en su vida.

“Yo hice una resiliencia a través del para qué, para qué se viene a instalar lo que te sucede, no el por qué. El por qué es aburrido, te lleva al enojo. El para qué te lleva a la libertad, a hacer un cambio. Creo que eso lo aprendí con mis médicos”, añadió Aníbal Pachano.

Aníbal Pachano contó cómo vivió sus problemas de salud Foto: gentilezaclar

“Después de las operaciones de cáncer todo cambió mucho. Fue un antes y un después, conectarme con otro lugar. Lo hice bastante rápido. La primera vez me operaron, llegué a mi casa al mes. Tuve que aprender a caminar de nuevo, hice toda una terapia de quimio espectacular hasta que un día dejó de funcionar, se me paralizó el lado derecho”, expresó el artista sobre sus problemas de salud.

Luego Aníbal Pachano contó cómo cambió su vida al modificar su manera de pensar: “A partir de ese momento, me cambiaron la medicación y volví a caminar otra vez. Ahí duré unos tres o cuatro años, pero había quedado un tumor inflamado del lado izquierdo, entonces me paralizaba el derecho. Ahí me operaron por segunda vez y me fui a los dos días. No podía creer que tenía la cabeza explotada con tantos tumores. Me puse recreativo y empecé a funcionar desde otro lugar”.