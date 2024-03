Sofía Pachano fue internada de urgencia en Japón: “Tuvimos que rogarles...”

La actriz y conductora Sofía Pachano es reconocida, además de por su trabajo, por su estilo de vida. Le gusta disfrutar de los placeres que ofrecen los tiempos actuales: la buena comida, los viajes y el entretenimiento. Ahora está gozando unos días de descanso en Japón junto a su madre, la bailarina y coreógrafa Ana Sans. Sin embargo, este fin de semana preocupó a sus seguidores al anunciar que había padecido un inconveniente de salud.

La ex participante de Masterchef confesó que ya se siente mejor, pero aseguró que no la pasó bien en la capital del país del sol naciente. Como agravante, Sofía Pachano contó que el sistema sanitario japonés es caro y muy distinto al nuestro, por lo cual vivió momentos desesperantes.

La primera publicación que realizó la hija de Aníbal decía: “Me asusté mucho. El día 4 en Tokio no fue muy divertido que digamos… Algo que comí me dio alergia y me desperté con la cara toda hinchada. Estoy mejor, pero aún sigo medio ‘Bridget Jones’”.

Luego contó que le recetaron corticoides y antihistamínicos. Amable, como siempre, dio las gracias a todo el equipo médico que la atendió: “Gracias a mis médicos que estuvieron al pie del cañón ayudándome a distancia. Gracias a los que me ayudaron con las clínicas y me orientaron sobre el servicio de salud japonés”.

Los consejos médicos de Sofía Pachano

Sofía aprovechó la ocasión para brindar algunos consejos a sus seguidores. “Viajen con botiquín con medicinas argentinas. Acá son muy suaves. No estoy diciendo que se automediquen, los pueden ayudar sus médicos desde argentina, pero tuvimos que rogarles que me den corticoides porque era lo único que no trajimos. Acá no medican fuerte”, dijo la hija de Aníbal Pachano.

Y advirtió: “Es decir, te puede pasar. Y la verdad es bastante paja y me asusté mucho (sigo medio asustada porque sigo hinchada) pero cuídense. Tengan a un médico a quien puedan llamar de Argentina. No viajen nunca sin seguro médico. La consulta está en Japón 280 dólares, o sea…”.