El picante comentario de Pablo Rago sobre su ex esposa Sandra Pettovello: “Lo único que me faltaba”

Pablo Rago es un reconocido actor argentino que logró ganarse el cariño del público con su extensa trayectoria en la televisión, cine y teatro. El famoso que fue protagonista de grandes producciones como “Gasoleros”, “Botineras”, “100 días para enamorarse”, entre otros.

Hace muchos años, el actor estuvo casado con la actual política y ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello del gobierno de Javier Milei. Luego de su separación, estuvo en pareja con la actriz María Carámbula con quien tiene un hijo Vito.

La actual ministra y también periodista conoció al actor cuando éste era protagonista de la tira “Amigos son los amigos” y se encontraba en su mayor reconocimiento público. Luego de un intenso noviazgo, la pareja decidió dar el sí y se casaron.

Pablo Rago y Sandra Pettovello cuanod estaban casados Foto: gentileza

A pesar de que su matrimonio con la funcionaria pública pasó hace muchos años, el actor recordó el insólito momento que vivió cuando hace unos meses Sandra asumió como ministra. Mediante una entrevista que brindó al programa de radio “Agárrate Catalina”, Pablo habló de su relación con su exesposa.

Qué dijo Pablo Rago sobre su matrimonio con la actual ministra Sandra Pettovello

Pablo contó que cuando nombraron a su exesposa como ministra, su nombre se volvió tendencia en X (antes Twitter) cuando los usuarios recordaron su relación con ella. “Hace 30 años que no sé nada de ella. Pero es increíble lo que generan las redes”, expresó el famoso.

Pablo Rago estuvo casado con la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello Foto: gentileza clarín

“Supe que me convertí en tendencia porque me mandaron mis amigos los tuits. Me han dicho cosas muy graciosas. De hecho, un amigo de toda la vida me dijo ‘con todas las cosas que te pasaron lo único que te faltaba era tener una ex que es ministra de Milei’. Cartón lleno”, agregó el actor con humor.

En la entrevista el actor comentó que nunca más volvió a verla ni sabía nada de ella. “Yo estuve casado por única vez hace 30 años con Sandra Pettovello. Fue mi único casamiento con papeles”, añadió Pablo.