Kate Middleton sigue siendo noticia por su misteriosa desaparición. Desde hace unos meses, tras el anuncio de la intervención quirúrgica programada de la esposa del Príncipe Guillermo, a la opinión pública global le preocupa mucha su salud y su paradero.

La novedad del caso es que en los últimos días la Princesa de Gales, de 42 años, fue vista en un auto con su madre, Carole Middleton. Sería la primera vez en la que Kate aparece públicamente desde que se sometió a una cirugía abdominal en enero pasado.

Kate Middleton y su polémica foto trucada. (AP / Archivo)

Muchos piensan que la operación de Kate Middleton podría ser mentira. También hay sospechas sobre la foto que publicó con motivo del día de la madre en Reino Unido. En ella se la ve sonriente y relajada junto a sus tres hijos: el príncipe George (10 años), el príncipe Louis (5 años) y la princesa Charlotte (8 años). Pero la prensa descubrió que estaba retocada artificialmente e incluso Kate lo reconoció a través de un breve comunicado en sus redes.

La foto editada que compartió el Palacio de Kensington

La polémica sigue. Helen Wade, periodista de la BBC, desmintió en Vamos a ver que la Casa Real británica estuviera a punto de emitir un comunicado sobre el tema. Wade aseguró desconocer cómo se había generado esa fake news y señaló a las redes sociales como el germen de la locura alrededor de la princesa de Gales.

Kate Middleton: por qué dicen que está muerta y todo lo que se sabe hasta el momento Foto: Twitter

La polémica sobre Kate Middleton no se detiene

Por su parte, Simon Hunter, periodista del diario The Times, afirmó saber qué le está pasando a la princesa de Gales. El periodista contó que tras el escándalo de la foto Kate Middelton está muy mal y que “hasta el 17 de abril no sabremos nada”.

“No lo tengo contrastando pero aunque lo tuviera no lo contaría. Lo que me han contado me cuadra perfectamente, cuadra con la información que nos han dado y cuando hablamos de un tema de salud todo el mundo tiene el derecho”, señaló.

“No es la jefa de Estado, es una princesa. ¿Qué estamos diciendo que no tiene derecho a recuperarse?”, cuestionó acerca del tiempo de recuperación y su cuadro de salud.

Lo cierto es que el conflicto reditúa en popularidad y atención para la corona. Los príncipes de Gales han aumentado más de 218.000 seguidores entre Instagram y X en la última semana. Las redes sociales se mantienen en vilo a la espera de novedades respecto al estado de salud de Kate Middleton.

Tal es así, que en las últimas horas en Twitter comenzaron a circular muchas versiones y fake news. Entre ellas, la noticia falsa de que la bandera del Palacio de Buckingham está a media asta, pero no es así. Según informan, las imágenes son de septiembre de 2022, por lo que no hay luto en la familia real.

Además, también se instaló el rumor de que la BBC había cambiado su logo y lo puso de color negro, y que haría un anuncio importante en las próximas horas. Sin embargo, el logo de la BBC siempre ha sido de este color y no ha sido cambiado recientemente, tampoco ocurrió lo mismo cuando la reina Isabel II falleció.