Preocupación por la salud de Aníbal Pachano tras sufrir un accidente: “No me acuerdo de nada”

Aníbal Pachano no le esquiva a los temas difíciles. Fiel a su estilo frontal, el director teatral estuvo como invitado en Almorzando con Juana (eltrece) y sorprendió al contar detalles de un episodio que vivió recientemente y que lo mantiene en alerta por su estado de salud.

Durante la charla, Pachano relató que sufrió una especie de desmayo en plena vía pública: “Tuve una mini ausencia, me caí, me golpeé. Crucé la calle acelerado, no me chocó nadie ni me doblé el pie, y de repente estaba en el piso”, confesó ante el silencio del resto de los comensales.

Según explicó Aníbal, tras el accidente se hizo varios estudios, y aunque no detectaron lesiones por la caída, los médicos sí hallaron otras señales que encendieron las alarmas. “Me hice una tomografía y lo primero que le dije a mi cirujano y a mi oncólogo fue que algo pasó, porque yo no me acuerdo de nada, para mí se me apagó la tele”, expresó con total crudeza.

Durante el programa, también habló del cambio de medicación que está atravesando y de la importancia de revisar las combinaciones de fármacos: “Me di cuenta que hay medicamentos que se cruzan. Ahora me estoy tratando con una médica espectacular que me recomendó Alejandro Paker”, detalló.

Además, Pachano agregó un dato que impactó: “Ahora me pincho cuatro veces al día. Me hice un PET general y estoy esperando los resultados. Hay algo en el riñón”. El momento más tenso de la charla llegó cuando describió cómo, tras la caída, caminó desorientado durante media cuadra. “Un chico que me conocía me preguntó si estaba bien y le dije que sí, pero yo me daba cuenta que no estaba bien”, recordó.