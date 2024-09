Santiago del Moro anticipó un anuncio sobre Gran Hermano en los Martín Fierro TV 2024

Este 9 de septiembre, regresan los vestidos de galas y estatuillas de reconocimiento. A partir de las 19.30 comienza los Martín Fierro

de la TV 2024 en el Hotel Hilton de Puerto Madero.

“Se viene una noche brillante en los Martín Fierro 2024. Desde las 17, palpitamos la previa con todos los preparativos. A las 19 comienza LA GRAN NOCHE en la Alfombra roja con todas las estrellas”, destacó Telefe en un video promocional del evento.

Ahora bien, la premiación contará con la conducción de Santiago del Moro, quien fue nominado tras su participación en la última edición de Gran Hermano 2024.

Afirman que Santiago del Moro y Rosina de Gran Hermano han intimado.

Su participación anticipa sumas sorpresas. Esto fue destacado por el mismo conductor, quien adelantó una gran noticia sobre el próximo Gran Hermano.

Qué anunció Santiago del Moro sobre Gran Hermano

La posible noticia sobre la próxima edición del reality fue destacada por Del Moro en su cuenta de Instagram. Ahí, el conductor aseveró que durante la gala haría un anuncio sobre Gran Hermano.

El comunicado de Santiago del Moro sobre Gran Hermano 2024-2025

“Hoy, durante la gala del Martín Fierro, anunciamos vuelta de GH... Porque todo es Gran Hermano”, aseveró el conductor desde sus redes sociales.

Por el momento, se desconoce la información que brindaría. Sin embargo, se prevé que se conozca la fecha de estreno del reality (que se rumoreaba para noviembre de este año).

Por qué Furia apuntó contra Telefe

Desde otro ámbito, Juliana Scaglione apuntó contra Telefe, el canal detrás de Gran Hermano 2024. En este aspecto, los acusó de no invitarla a la mesa de los Martín Fierro 2024, pese a ser uno de los personajes más destacados de la edición.

Furia Scaglione no irá a los Martín Fierro. Captura del video.

“No me llamaron, van los caracoles a la mesa de Gran Hermano. La que se puso el programa al hombro fue Furia, pero no me llamaron. Muchos de los premios que se ganaron fueron gracias a mí y ellos también lo saben”, apuntó la exhermanita.

Seguidamente, destacó que si bien rescindió del contrato con el canal en buenos términos, no fue invitada a formar parte del evento.

La ex Gran Hermano reveló que su enfermedad la privó de cumplir un sueño

“Yo rescindí contrato en buenos términos, pero no he sido invitada a los Martín Fierro. Soy la revelación del año, soy consciente de eso. Es una lástima porque yo tengo derecho de ir a buscar mis premios”, refutó la exhermanita.

Finalmente, como medida contra la premiación, la doble de riesgo le solicitó a sus fanáticos que no los vieran como señal de protesta.