El feroz descargo de La Tora tras las críticas que recibió por su nominación a los Martín Fierro: “Yo no me puse ahí”

El pasado 21 de agosto, se conocieron los nominados a los Martín Fierro TV 2024. Entre las personas que podrán ganar la famosa estatuilla se encuentra La Tora, la exhermanita que tuvo un rol fundamental en la última edición de Gran Hermano 2024 con “La Noche de los Exs”y su canal de stream.

La ex GH dejó su lugar en el streaming oficial del programa.

“Estamos aplaudiendo porque fui nominada a los Martín Fierro (...) ¡Estoy re contenta! (...) Yo se lo que laburé así que…nada. Estoy re contenta, re feliz y ojalá...”, destacó la exhermanita en el programa Fuera de Joda sobre su nominación.

Ahora bien, la nominación de La Tora generó cierto desconcierto por parte de algunos personajes del medio. Programas como Socios del Espectáculo mostraron su disconformidad por su presencia en la terna “Revelación”.

“¿La Tora Villar en Revelación? ¿En qué se reveló?”, destacó Rodrigo Lussich de Socios del Espectáculo, a lo que Adrián Pallares sumó: “Cuando nos enteramos que La Tora estaba en el ayuda memoria ya sabíamos que iba a estar nominada. Rarísimo...”.

La Tora se quebró en vivo y habló de las duras críticas que recibe: “Me calle un montón de cosas” Foto: instagram/luvillar

Las opiniones cruzadas llegaron a La Tora. Fue por ello que hizo un duro descargo contra sus haters en el último programa de “Fuera de Joda”.

El explosivo descargo de La Tora contra sus detractores

El hecho ocurrió durante la emisión de su programa. Allí, sentenció que las personas que la criticaban debían atacar a las personas que conformaron las ternas. Asimismo, aseveró lo duro que trabajó durante la última edición de Gran Hermano.

La Tora se quebró en vivo al hablar de los haters Foto: captua

“Amigos, yo no me puse ahí. Critiquen a quien tengan que criticar, pero a mí no me rompan las bo***. Laburé de domingo a viernes de 8 a 1 de la mañana”, sentenció la mediática con suma frustración.

Seguidamente, la exhermanita reveló que un productor que le acusó de haberse acostado con alguien para su nominación, la buscó después para una nota. Por tanto, sentenció que estos ataques solo le ocurrían a las mujeres.

La final de Gran Hermano tendrá grandes sorpresas

“No me interesa y no quiero dar ninguna nota. Para ese productor que anda diciendo: ‘¿a quién se está cog… la Tora?’, a tu vieja, bol…. A nadie, cerrá el or…. Siempre a todas las mujeres nos tiran con eso”, espetó La Tora mientras alzaba la voz.

Finalmente, la exhermanita cerró: “Me quedo con la gente que me conoce. Los que no me conocen no pueden decir ni ‘a’. Si esperan una piba que se va a callar, se metieron con la incorrecta. Me vienen dando hace meses porque siempre es fácil pegarme, me chupan un hue**.