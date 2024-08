El motivo por el cual Cami Mayan quedó metida en una denuncia por fraude

Cami Mayan es una influencer argentina, que durante los últimos dos años obtuvo un crecimiento exponencial en sus redes sociales, teniendo en cuenta su polémica separación del futbolista Alexis Mac Allister. Actualmente, tiene 764.000 seguidores en Instagram, es parte de “Patria y Familia” de Luzu TV, y estuvo nominada en los Martín Fierro Digital.

El look de Camila Mayan en los Martín Fierro Digital. Foto: Paparazzi

En la edición 2024 de los Martín Fierro Digital, Cami Mayan estuvo nominada en la terna de “El más votado en redes”, junto a Fermín Bo, Fede Popgold, Nati Jota, Floppy Tesouro, María Florencia Freijo y Cande Ruggeri. La particularidad de esta terna fue que la victoria dependía de quién recolectaba más “Me gusta” en una publicación en Instagram.

La denuncia de los fans de Cami Mayan, tras la derrota en los Martín Fierro Digital Foto: Instagram

El ganador fue Fermín Bo, influencer y actual conductor de “Viernes Trece”, en el streaming de El Trece. Mientras, Mayan recolectó alrededor de 58.700 likes, Ferbo recolectó alrededor de 61.500, es decir, la competencia estuvo peleada y ganó por una diferencia de solo 3.000 likes.

Los fans de Cami Mayan mostraron su descontento y acusaron que la influencer habría perdido por “fraude” el Martín Fierro Digital. Lo cierto es que la “mami influencer”, Carito Müller, quien también es parte de “Viernes Trece” junto a Ferbo incentivó a sus seguidores a que le dieran like al posteo de su amiga, y eso habría inclinado la balanza para que Camila no ganara.

Carito se caracteriza por ser una influencer que realiza múltiples sorteos en su cuenta de Instagram, y en este caso, mientras estaba presente en la gala de premiación, posteó: “Vayan a darle MG, voy a estar siguiendo a muchas de las que comenten, y si lo comparten en su historia pidiendo que pongan MG y me etiquetan, también voy a seguirlas. Vamos, confió en ustedes”.

Carito Müller anunció un sorteo entre los que le dieran "me gusta" al posteo de Ferbo en los Martín Fierro Digital Foto: Instagram

Pero, después, Carito fue por más y escribió: “Última hora. Por favor, vayan a darle MG a la foto de Ferbo, solo le faltan 6.000″, y agregó: “Me la juego completamente: regalo $100.000 entre los MG del post de Ferbo”.

Carito Müller anunció un sorteo entre los que le dieran "me gusta" al posteo de Ferbo en los Martín Fierro Digital Foto: Instagram

Tras la victoria, Ferbo le agradeció y le escribió: “Sigo sin poder creer lo que hiciste. Gracias, amiga, estás loca. Te amo”, y agregó: “¿Mi amiga Carito Müller? Bilardista”, y ella le respondió: “Si todos tuvieran un amigo tan bueno y genio, harían lo que sea por verlo cumplir sus sueños. Gracias por tanto y aguante Bilardo”.

Ferbo le agradeció a Carito Müller, tras ganar el Martín Fierro Digital Foto: Instagram

Luego, la influencer, explicó que le tiene mucho aprecio, ya que le abrió muchas puertas en el medio.

El motivo detrás del gesto de Carito Müller para con Ferbo en los Martín Fierro Digital Foto: Instagram

La reacción de Cami Mayan, tras perder contra Ferbo en los Martín Fierro Digital

Frente al accionar de Carito Müller y la victoria de Ferbo contra Cami Mayan, la influencer se expresó en “Patria y Familia” a través del Instagram del canal: “Regalamos $100.000 a los que pongan Patria y Familia hoy a las 15.00″, y agregaron: “Por si hay alguno que no capta el humor, me obligan a aclarar que no le pensamos regalar un peso a nadie”.