Escándalo por los Martín Fierro 2024: aseguran que Telefe habría solicitado la nominación de La Tora

Las nominaciones por los Martín Fierro TV 2024 han dado mucho de qué hablar. Luego de confirmarse que La Tora, exparticipante de Gran Hermano, está nominada en la terna “Revelación”, algunos mostraron su descontento.

“¿La Tora Villar en Revelación? ¿En qué se reveló?”, destacó Rodrigo Lussich de Socios del Espectáculo, a lo que Adrián Pallares sumó: “Cuando nos enteramos de que La Tora estaba en el ´ayuda memoria´ ya sabíamos que iba a estar nominada. Rarísimo...”.

En medio de los ataques, una cuenta de espectáculos sumó más leña al fuego al revelar un fuerte rumor que vincula a Telefe (el canal de Gran Hermano que transmitirá los Martín Fierro) con la nominación de La Tora.

¿Telefe estuvo involucrado en la nominación de La Tora a los Martín Fierro?

La cuenta que publicó el rumor se llama “El Laucha Ok”. A través de su canal de comunicación, reveló que algunas personas que trabajan en Telefe estarían molestos por la nominación de la exhermanita.

¡Prendió fuego Instagram! La Tora de Gran Hermano posó con un top underboob Foto: Web

“Me cuentan que en el canal de las pelotas algunos están re calientes que la chica de Berazategui haya sido ternada a Revelación en los Martín Fierro. Pero MUY ENOJADOS”, expresó la cuenta de espectáculos sobre la postura de algunas personas sobre las nominaciones de la premiación.

Seguidamente, “El Laucha Ok” sentenció que estas personas estarían molestas porque Telefe habría solicitado “si o sí” la nominación de La Tora. Para agregar mayor suspenso a la noticia, pusieron una foto de Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano y de los próximos Martín Fierro 2024.

El rumor sobre el contacto de Telefe y la nominación de La Tora. Foto: Paparazzi

El fuerte descargo de La Tora contra las críticas por su nominación

Desde otro aspecto, La Tora recibió todas las críticas y rumores en su contra. Fue por ello que realizó un duro descargo el pasado 22 de agosto en “Fuera de Joda”.

“Amigos, yo no me puse ahí. Critiquen a quien tengan que criticar, pero a mí no me rompan las bo***. Laburé de domingo a viernes de 8 a 1 de la mañana (...) No me interesa y no quiero dar ninguna nota. Para ese productor que anda diciendo: ‘¿a quién se está cog… la Tora?’, a tu vieja, bol…. A nadie, cerrá el or…. Siempre a todas las mujeres nos tiran con eso”, destacó la exhermanita con suma molestia.

Finalmente, La Tora determinó que se quedaría con las personas que la apoyaron y que no quedaría callada ante los ataques. “Me quedo con la gente que me conoce. Los que no me conocen no pueden decir ni ‘a’. Si esperan una piba que se va a callar, se metieron con la incorrecta”, cerró la influencer.