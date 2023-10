¿Se terminó el amor? Nacho rompió el silencio sobre el fin de su relación con La Tora

La Tora y Nacho Castañares se cruzaron por primera vez en la casa de Gran Hermano 2022, emitido en Telefe, y su conexión fue instantánea. En medio del aislamiento, su vínculo floreció y se convirtieron en un apoyo invaluable el uno para el otro.

Sin embargo, la distancia se hizo presente cuando el público decidió que Lucila debía abandonar la casa antes que él. Mientras Nacho llegaba hasta la final, la pareja pasó un largo período separado.

Nacho y La Tora se dieron durante la transmisión de Gran Hermano.

Una vez que Nacho emergió como subcampeón de la competencia, él y La Tora retomaron su relación, demostrando públicamente su amor y felicidad desde entonces.

Nacho y La Tora en los Martín Fierro 2023. (Gentileza Premios Martín Fierro)

¿Se terminó el amor entre Nacho y La Tora?

En la tarde del lunes, Guido Záffora reveló en Intrusos (América TV) que los ex Gran Hermano se separaron. “Me enteré de una separación... Se separaron dos famosos, participantes de un reality show”, comenzó diciendo el panelista.

Al ser consultado por si se trataba de algún participante de un reality conocido, Záffora señaló que se trataba de dos ex Gran Hermano. “Los separados son Nacho y La Tora”, sentenció el panelista.

Luego agregó: “Se separaron por el streaming... Hay mucho lío en el streaming. Se fue Julieta Poggio y el equipo de trabajo no se llevaba del todo bien y La Tora era muy intensa con Julieta Poggio”.

Nacho confesó lo que le tocó pasar la última semana de GH.

“Y te voy a decir algo, parece que va a terminar el streaming. Como se fue Juli Poggio, que es la estrella máxima, y Daniela está con los gemelos, parece que termina. Esta relación parece que Nacho dejó a La Tora porque no la aguantaba más, se ponía muy intensa y la separación está confirmada”, cerró Guido dando la inesperada noticia.

Nacho rompió el silencio sobre el fin de su relación con La Tora

Luego de que en las redes sociales se comenzara a hablar sobre el fin de la relación de los exparticipantes de Gran Hermano, Nacho decidió romper el silencio a través de sus historias de Instagram.

“A raíz de muchas preguntas, especulaciones y dichos, les queremos decir que con Lu decidimos no estar más juntos, no paso nada y realmente el amor de uno por el otro está intacto. Desde nuestro lado hoy no estamos más en relación, pero sí nos seguimos acompañando, ayudando y trabajando juntos desde otro lado”, aseguró, confirmando el fin de la relación.

Nacho rompió el silencio sobre el fin de su relación con La Tora. Foto: Instagram

Sobre el futuro del programa de streaming, Nacho explicó: “Fuera de Joda va a continuar. Obvio, además de los proyectos que tenemos juntos en pie. Gracias por el respeto y amor que siempre nos dan y más en este momento”.