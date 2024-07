Copa América 2024: cómo comenzó la historia de amor de Leandro Paredes y Camila Galante.

Tal como sucedió en el Mundial de Qatar, los jugadores de la Selección Argentina son noticia en cada paso que dan. Así mismo lo son sus familiares, quienes están presentes en cada partido y durante los días libres de la Scaloneta. Leandro Paredes será uno de los encargados de llevar a Argentina a la gloria y el apoyo de Camila Galante, su esposa, es indispensable.

Paredes fue uno de los jugadores indispensables para lograr la hazaña de consagrarse campeones de América en 2021 y también se ganó su boleto a Qatar 2022, siendo una figura clave en esta Copa América 2024. El volante de la Selección Argentina está actualmente jugando para la Roma, luego de haber surgido de las inferiores de Boca Juniors.

Leandro y Camila son pareja desde que tienen 14 y 16 años. Foto: Instagram

La historia de amor de Leandro Paredes y Camila Galante

Al igual que muchos de los futbolistas, la familia es una de las partes más importantes en la vida de Leandro y la fidelidad para con Camila Galante, su pareja hace 15 años, es indiscutible. Galante y Paredes se conocieron ya que la empresaria es la hermana de un ex compañero del futbolista en las inferiores de Boca.

Camila y Leandro cuando eran pequeños. Foto: Archivo

“Me enamoré desde el momento en que la vi. Era muy chico y yo le decía a mi mamá que era mi novia y aún no lo era, pero yo decía que me iba a casar con ella”, contó en el video de presentación que hizo Leandro cuando jugó para el PSG. Incluso, el amor del volante era tal que se hizo un tatuaje antes de empezar a salir con su pareja. “Me hice el tatuaje, después me puse de novio y después me casé”, aseguró.

Camila y Leandro tuvieron dos hijos. Foto: Instagram

La historia de amor comenzó cuando Camila tenía 16 años y Leandro 14. El hermano de Galante, quien también era amigo de Leandro, fue quien descubrió la relación: “Nos vio que nos estábamos dando un beso. Y viene, y en vez de decirme algo a mí y le dice a ella ‘si lo haces sufrir a mi amigo, no me hablés más’. Y se fue”, contó Paredes.

Camila y Leandro. Foto: Archivo

Estuvieron ocho años juntos antes de dar el “¡Sí!” y en 2014 Leandro fue transferido a Roma, sin embargo, dos meses antes de que se fueran a vivir a Europa, nació Victoria, su primera hija que hoy tiene 8 años. Para el año 2017 fue transferido al Zenit de Rusia y allí llegó el último miembro de la familia: Giovanni, quien hoy tiene 5 años.

Los hijos de Leandro Paredes y Camila Galante en su primer día de clases en Turín. Foto: Camila Galante

“Son lo mejor de mi vida, me alegran cada segundo. Cuando estoy triste, ellos me cambian el día en un segundo”, contó Paredes sobre sus dos hijos. “Trato de que salgan lo más educados posibles, que tengan el respeto”, agregó el jugador de la Juventus.

La pareja se casó hace cinco años. Foto: Archivo

Ahora, Camila estará sentada en la tribuna junto a sus hijos para acompañar a su esposo durante la competencia más importante de los jugadores de fútbol profesional. “Todo es más simple si estas vos abrazándome. Te amo con todo mi corazón mi vida Siempre juntos”, escribió Camila hace un tiempo en sus redes sociales, donde continuamente se demuestran su amor.