Caro Calvagni, la esposa de Nico Tagliafico, contó cómo fue la romántica propuesta de casamiento

La Selección Argentina de Fútbol se convirtió en Bicampeona de la Copa América, tras vencer 1-0 a Colombia en Estados Unidos, y uno de los jugadores destacados fue Nicolás Tagliafico, el lateral izquierdo del equipo. Lo cierto es que detrás del éxito de los futbolistas está el apoyo incondicional de su familia.

Nico Tagliafico junto a su esposa, Caro Calvagni

Uno de los pilares de Nicolás Tagliafico es su esposa, Caro Calvagni, y junto son una de las parejas más queridas de Instagram. Están juntos desde 2014 y en 2022, luego de que la Selección Argentina se convirtiera en campeona del mundo, celebraron su casamiento.

Y a un año y medio del festejo, Caro contó como fue la propuesta de casamiento que le hizo Tagliafico en una entrevista para Urbana Play. Contó que fue en unas vacaciones en Maldivas, y con la excusa de ser una experiencia del lugar donde se estaban hospedando, Caro fue con los ojos vendados a ver el atardecer en la playa: “Cuando me saco la venda, Nico estaba arrodillado con los anillos y la puesta de sol. Fue increíble”.

Además, detalló que ella estaba esperando la propuesta, pero creyó que no iba a ser la ocasión, ya que creía que su pareja aún no había comprado los anillos.

Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni en su casamiento por civil Foto: Instagram

¿Cómo y cuándo se conocieron Nico Tagliafico y Caro Calvagni?

En la misma entrevista, Caro Calvagni contó como conoció a Nicolás Tagliafico. “Lo conocí por intermedio de una amiga de mi mamá, y charlando me dice: ‘sabes que hay un chico que me parece tan bueno, tan lindo’, y me mostró fotos de él en Google”. Yami, la mujer en cuestión, la invitó a seguir al futbolista en Facebook.

Caro se animó y le envió la solicitud de amistad en Facebook, Nico la aceptó, y a los días, ella tomó partido y le habló por privado. “Duro un tiempo hasta que concretamos el primer encuentro, me invitó a almorzar, y habíamos hablado tanto anteriormente que la cita fluyó. Desde ese entonces, nunca más nos separamos”.