Camila Galante, la esposa de Leandro Paredes, reveló cómo fue su primer beso con el jugador: “Dio el primer paso”

El próximo 4 de julio la Selección Argentina jugará contra Ecuador por un pase en la semifinal y todos sus fanáticos están al tanto de sus jugadores. Entre ellos se encuentra Leandro Paredes, el centrocampista que es clave para las tácticas de cada partido.

“Siempre queremos mejorar, para nosotros es muy importante seguir creciendo, querer seguir jugando aún mejor”, reflexionó el jugador sobre el rendimiento del equipo para la Copa América 2024.

Ahora bien, para la competición el mediocampista contaría con el apoyo de Camila Galante, su esposa, y sus dos hijos pequeños, quiénes no dudan en apoyarlo en cada partido.

Leandro Paredes y Camila Galante enfrentan rumores de separación.

“VAMOS ARGENTINA, VAMOS AMOR MÍO. Te amamos con el alma, siempre vos”, escribió la empresaria en sus redes sociales en apoyo a su esposo.

Este apoyo constante se realzó durante la entrevista que hizo Galante en Urbana Play. Ahí, explicó detalles personales de su relación cómo su primer beso y recorrido.

Así fue el primer beso de Camila Galante y Leandro Paredes

De acuerdo con la emprendedora, ocurrió cuando eran adolescentes, pese a que se conocían desde que eran niños. En ese entonces, ya se mandaban mensajes cariñosos a través de Blackberry.

Camila y Leandro cuando eran pequeños. Foto: Archivo

“Hablábamos por ahí (Blackberry) más como cariñosamente”, reconoció la esposa de Leandro Paredes con una sonrisa.

Seguidamente, destacó que cuando la acompañó a un supermercado cerca de su casa, el jugador no dudó en aprovechar la oportunidad para darle un beso.

Camila y Leandro. Foto: Archivo

“Un día me acuerdo de que él me acompañaba al supermercado a la vuelta de mi casa y en una estábamos buscando algo en la bolsa y me dio un pico. Yo quedé tipo: ´bueno, ya dio un paso´”, destacó Camila en compañía de Victoria, su hija mayor.

Pasado ese momento, Galante detalló que cuando ambos estaba viendo una película se quedaron viendo fijamente y se dieron un beso más apasionado. A raíz de ese encuentro, comenzó su historia de amor.

“Me acuerdo de que estábamos mirando una película y yo estaba sentada aquí y él se acuesta acá (entre sus piernas). Y en un momento me mira y me quedó ahí, le di un beso más tierno. Ahí empezó todo”, reconoció la esposa de Leandro Paredes.

Cómo es Leandro Paredes en su intimidad

Finalmente, Sofi Martínez le consultó a Galante cómo era la personalidad del jugador. Ahí, la empresaria reconoció que era sumamente sensible y tranquilo, inclusive durante los partidos importantes.

“Es súper (sensible) ¿Viste lo que parece en la cancha, tipo malo?, nada que ver. Es sensible, es un amor, es paz, es re tranquilo. Yo soy siempre exagerada y todo, y él te transmite paz”, aseguró la mediática.