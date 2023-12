El baile viral de las hijas de Leandro Paredes y Ángel Di María

Leandro Paredes y Ángel Di María están pasando mucho tiempo juntos debido a que tienen muchos proyectos profesionales en común. En la mayoría de los casos, los futbolistas se mueven por el mundo acompañado de su familia, y es por eso que sus hijas forjaron una gran amistad.

Hace poco, se viralizó en TikTok un video de Victoria Paredes en el que están también Pía y Mía Di María. Las hijas mayores de los jugadores de fútbol están bailando divertidas, como si estuvieran en una fiesta de 15 en el momento de la cumbia y el cuarteto.

El tierno video de las niñas. Foto: Web

“La hija de Di María y Paredes, forradas en palta, bailando Huguito Flores… Y vos, si no te ponen electrónica, no bailas. ¡Pelo duro!”, era el mensaje que subió un usuario y que acompañaba el tierno video de las niñas bailando juntas y de la mano.

Por lo que se ve en el video, el mismo se grabó en la casa de Ángel o de Leandro, y habría sido capturado o por Jorgelina Cardoso, la mujer de Di María, o Camila Galante, la pareja de Paredes.

Los comentarios de todo tipo no tardaron en llegar: “Victoria Paredes baila mejor que yo, qué linda”, “la hija de Paredes baila mejor que yo”, “la rompe toda la hija de Di María”, “son dos tías, las amo”, “¿quién es Huguito Flores?”, “tienen más movimiento que yo”, “los dos jugadores vienen de lugares muy humildes, donde por lo general se escucha esta música, y deben tener parientes ahí todavía”, “su ropa vale más que mi casa”, “aguante la cumbia santafesina”.

Camila Galante, la esposa de Leandro Paredes, rompió el silencio

Después de la fiesta escandalosa que habrían tenido los jugadores de la Selección Nacional con varias modelos, Camila Galante, la mujer de Leandro Paredes, rompió el silencio.

La joven se comunicó con Mariana Brey en Socios del espectáculo: “Estas chicas buscan fama y acá no la van a encontrar. Yo confío en mi marido. Sé que seguramente puedan existir fiestas, pero yo sé lo que hace Leandro y lo que deja de hacer”.

“Esta gente solo quiere arruinar familias, arruinar la imagen de gente que, aparentemente, les sirve a ellas para subir un escalón a la fama. Yo no me voy a enganchar. No tengo más para decir. Soy una mina tranquila y no voy a armar quilombo. No me meto, cuido a mi familia y si tengo que salir a defender a Leandro, lo voy a hacer”, cerró Camila, visiblemente indignada con la exposición y la situación.