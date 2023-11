Tras los explosivos chats de supuestas infidelidades, Dybala apareció en las redes

Integrantes del plantel de la Selección Argentina se vieron envueltos en una polémica, tras la viralización en X (antes Twitter) de capturas sobre una fiesta donde aparece Paulo Dybala y otros miembros del equipo de Lionel Scaloni y algunas modelos.

Este viernes por la tarde, ya finalizada la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026, Dybala volvió a la actividad extradeportiva en las redes sociales. Precisamente, en la plataforma Instagram.

DYBALA APARECIÓ EN LAS REDES TRAS LAS SUPUESTAS INFIDELIDADES

El actual jugador de la Roma subió una historia donde se lo puede ver junto a su pareja, Oriana Sabattini, en el cumpleaños de 7 de Giovanny, hijo de Leandro Paredes, su compañero de equipo y seleccionado.

Dybala y Sabattini juntos en el cumpleaños del hijo de Leandro Paredes. Foto: Paulo Dybala

“Feliz cumple Gioooo! Te queremos mucho amiguito”, redactó junto a la imagen donde etiquetó al volante y a su mujer, Camila Galante. De esta manera, la pareja se muestra más junta que nunca luego de los polémicos mensajes.

QUÉ FUE LO QUE PASÓ CON LA SELECCIÓN ARGENTINA

Carmela Castro Ruíz es una modelo que fue invitada a la fiesta que se realizó después del partido de Argentina y Uruguay. La influencer mostró la captura de la invitación y los requisitos que le pedían para asistir.

“Me mandaron esto hace dos días para hacer presencia en la fiesta post partido (o sea, anoche)”, escribió la influencer en una historia de Instagram. “ARGENTINA Evento: Post partido selección. Necesito models finas y elegantes de B.A Argentina o cerca. Se paga vuelo + 1500″ decía la invitación que le llegó a Carmela.

Después aclaró que no fue a la fiesta porque no le dejaban usar el celular. “Claramente no fui... no me copa... Hubiese ido si me dejaban estar con el celular y aprovechaba para hacer contenido y chusmearles TODO, pero te sacan el celular antes de entrar a la fiesta pues #todosinfieles”, comentó. Además, aclaró que otras modelos colegas, también habían recibido la invitación.