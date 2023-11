Los explosivos chats que revelarían las infidelidades de los integrantes de la Selección Argentina

El plantel de la Selección Nacional se vio envuelta en una polémica, luego de que se revelara en X (antes Twitter) las capturas sobre una fiesta que se realizó después del partido de Argentina- Uruguay y en donde aparecen varios miembros del equipo de Lionel Scaloni y algunas modelos.

Qué fue lo que pasó con la Selección Nacional

Carmela Castro Ruíz es una modelo que fue invitada a la fiesta que se realizó después del partido de Argentina y Uruguay. La influencer mostró la captura de la invitación y los requisitos que le pedían para asistir.

“Me mandaron esto hace dos días para hacer presencia en la fiesta post partido (o sea, anoche)”, escribió la influencer en una historia de Instagram. “ARGENTINA Evento: Post partido selección. Necesito models finas y elegantes de B.A Argentina o cerca. Se paga vuelo + 1500″ decía la invitación que le llegó a Carmela.

Después aclaró que no fue a la fiesta porque no le dejaban usar el celular. “Claramente no fui... no me copa... Hubiese ido si me dejaban estar con el celular y aprovechaba para hacer contenido y chusmearles TODO, pero te sacan el celular antes de entrar a la fiesta pues #todosinfieles”, comentó. Además, aclaró que otras modelos colegas, también habían recibido la invitación.

Una usuaria de X de nombre Rubí @whyisrubi mostró un hilo con los chats y las capturas que fue recolectando sobre la fiesta. “Todo empieza por la historia de Juana Betnaza yendo a la pre de la Selección Argentina”, contó Rubí en la red social. “Horas después de llegar de la joda sube esta historia donde implica a De Paul”, agregó.

“Después sube esta. Donde el nombre de Di María es mencionado” contó la usuaria de X. En la imagen se ve a la modelo protagonista que dice “El que me rompió el corazón fue Ángel Di María que lo vi chapar a dos minas a la vez. Y me dijo ‘no le digas a NADIE que yo estaba acá'”.

“Y para el futuro esposo, al que romantizan sólo por ser varón y lindo, pero recuerden que sucedió lo mismo con Antonella Cavalleri, a la que le fue infiel con su pareja actual”, señaló la usuaria de X. En la imagen aparece el relato de una de las modelos que fue a la fiesta “Y ni hablemos de Dybala que andaba con varias también. Lo vi chapar con diferentes mujeres”.

“Se rumorea que Juana Betnaza se cogió el lunes a Dybala, en la post fiesta. Y que otra modelo, Katu Berman estuvo toda la noche con Paredes”, comentó la usuaria @whyisrubi.

“Pero antes de todo esto, Paredes, Dybala y Enzo se juntaron con Gloria Llerena, Agustina Rigal y otro combo de minas, donde alquilaron una quinta en Pilar y se fueron con ellas”, detalló Rubí en X.

“Con quien cogió Dybala fue con la hija de su manager. A las invitadas les cubrían el celular entero con cinta antes de entrar a la casa para que no grabaran nada”, agregó.

En uno de los chats que aparecen en las fotos se nombra al hermano de Tini, Fran Stoessel y las modelos que estuvieron junto a los jugadores “Paredes, Dybala y Enzo se juntaron con Gloria Llerena, Agus Rigal y otras minas más” según la imagen publicada por Rubí.

Además, la usuaria de X, muestra el chat que mantuvo una de las modelos con la esposa de Di María, Jorgelina Cardoso. En donde la mujer del futbolista señala que era “su permitido”.

“Dato de color al chisme Scaloneta: Antonia Aubi es la hija de Claudia Fontán (la actriz que trabaja con Guido en la radio); Juana Betzana es la hermanastra de Tupi Saravia; Katu Berman es la hija de un representante de fútbol”, comentó la usuaria @whyisrubi.